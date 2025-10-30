scorecardresearch
 

'राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते', रणबीर की कास्टिंग पर उठे सवाल, सद्गुरु ने दिया साथ

रणबीर कपूर की जबसे रामायण में बतौर राम के किरदार में कास्टिंग हुई है, फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. पर कई यूजर्स उनकी कास्टिंग से खफा हैं, उनके पुराने विवादित स्टेटमेंट्स और वीडियो वायरल कर उनके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. ऐसे में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने उनका साथ दिया और कहा कि उनसे राम बनने की उम्मीद करना गलत है.

सदगुरु ने किया रणबीर कपूर का समर्थन (Photo: ITG/Yogen Shah)
रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘रामायण’ की शूटिंग में बिजी हैं. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे. हालांकि, लंबे समय से सोशल मीडिया पर कुछ लोग रणबीर की इस फिल्म में कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु उनके सपोर्ट में उतरे हैं. उन्होंने कहना है कि रणबीर की इस तरह से आलोचना की जाना गलत है. वो 'राम' नहीं बन सकते.  

रणबीर की कास्टिंग पर उठे सवाल

सोशल मीडिय मिक्स्ड रिएक्शन से भरा पड़ा है. कुछ लोगों का कहना है कि रणबीर ऐसे दिव्य किरदार के लिए सही नहीं हैं. वजह है- उनका पुराना विवादित अतीत. लेकिन अब सद्गुरु ने एक्टर का समर्थन किया है.

फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा से बातचीत के दौरान सद्गुरु ने इस विवाद पर रिएक्ट किया और रणबीर कपूर के खिलाफ की जा रही आलोचना को गलत बताया. नमित ने कहा, “लोग पुराने मामलों को उठाकर पूछ रहे हैं कि रणबीर कपूर कैसे ‘श्रीराम’ की भूमिका निभा सकते हैं.”

इस पर सद्गुरु ने जवाब दिया, “यह किसी अभिनेता के साथ अनुचित व्यवहार है. सिर्फ इसलिए कि उसने पहले किसी फिल्म में अलग किरदार निभाया, इसका मतलब यह नहीं कि वह राम नहीं बन सकता. आप उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते. कल किसी दूसरी फिल्म में वह रावण का किरदार भी निभा सकता है.”

क्यों रावण बनेंगे यश?

सद्गुरु ने यश की रावण के रूप में कास्टिंग पर भी बात की और कहा, “यश बहुत हैंडसम व्यक्ति हैं.” इस पर नमित ने भी सहमति जताई और कहा, “यश देश के सबसे पसंदीदा और पावरफुल सितारों में से एक हैं. हम रावण के सभी पहलुओं को दिखाना चाहते हैं- उसका भक्ति भाव, उसकी गहराई और यह सिर्फ यश ही निभा सकते हैं.”

रणबीर कपूर बने शाकाहारी?

कुछ वक्त पहले ही यह खबर आई थी कि रणबीर ने ‘रामायण’ के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए हैं. बताया गया कि वो सात्विक आहार, सुबह जल्दी वर्कआउट और ध्यान पर ध्यान दे रहे हैं ताकि किरदार की आध्यात्मिकता को बेहतर तरीके से निभा सकें. उन्होंने शराब छोड़ दी है और अब पूरी तरह शाकाहारी भी हो गए हैं.

‘रामायण पार्ट 1’ का अपडेट

खबरों की मानें तो, फिल्म के पहले भाग की एडिटिंग पूरी हो चुकी है. इस महीने की शुरुआत में पता चला कि अब फिल्ममेकर VFX (विजुअल इफेक्ट्स) पर अगले 300 दिनों तक काम करेंगे. रामायण: पार्ट वन की शूटिंग जून 2025 में खत्म हो चुकी है. निर्देशक नितेश तिवारी ने पहले भाग की एडिटिंग पूरी कर ली है. फिल्म की रनटाइम तय कर ली गई है और अब टीम आखिरी फेज पर काम कर रही है.”

मालूम हो कि, फिल्म ‘रामायण’ को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. जहां पार्ट 1- दिवाली 2026 पर तो वहीं पार्ट 2- दिवाली 2027 पर रिलीज होगा. फिल्म में साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे भी हैं.

