Golden globe 2023: 'Naatu Naatu' ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवॉर्ड, आलिया- अजय देवगन ने लुटाया टीम पर प्यार

एसएस राजामौली की मैगमन ओपस फिल्म RRR के 'नाटू नाटू' गाने को बेस्ट सॉन्ग गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिला है. केवल फिल्म ने ही नहीं, बल्कि इस गाने ने भी इतिहास रच डाला है. इंडिया के पास दो दशक बाद यह अवॉर्ड आया है. म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावानी इस अवॉर्ड को लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां फिल्म की स्टार कास्ट खुशी से झूमती नजर आ रही है.

अवॉर्ड सेरेमनी में राम चरण, जूनियर एनटीरआर और एसएस राजामौली उपस्थित रहे. बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का 80वां संस्करण अमेरिका में हो रहा है. यह लॉस एंजेलिस के बेवर्ली हिल्स में हो रहा है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स जीतने की दौड़ में दुनियाभर से फिल्में मुकाबला कर रही हैं.

ट्विटर पर फैन्स दे रहे बधाइयां

सोशल मीडिया पर जैसे ही 'नाटू नाटू' सॉन्ग को लेकर यह न्यूज सामने आई, फैन्स खुश हो उठे. सुपरस्टार चिरंजीवी ने बेटे राम चरण समेत पूरी RRR टीम को बधाई दी. चिरंजीवी शायद पहले एक्टर हैं, जिन्होंने इसपर खुशी जाहिर की. ट्विटर पर लिखा, "कितनी शानदार और ऐतिहासिक अचीवमेंट है ये हम सभी के लिए. गोल्डन ग्लोब- बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग- मोशन पिक्चर अवॉर्ड एमएम कीरावानी गारू. आपके आगे हम सभी नतमस्तक करते हैं. आरआरआर मूवी टीम को ढेर सारी बधाई. भारत को आप सभी पर गर्व है. नाटू नाटू." इसके साथ ही चिंरजीवी ने डांस करने वाली इमोजी भी बनाई.

INDIAAAAAAAA…. THIS IS THE BEST NEWS to WAKE UP TO!! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳#NaatuNaatu becomes the first ever Asian song to win a #GoldenGlobes . 🤘🏻🌋 #RRRMovie pic.twitter.com/LXHZqhmNaY — RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023

Pure joy ☺️

Great to see India on the global stage again 🇮🇳 #NaatuNaatu #RRRMovie https://t.co/yPMIvmdtNv — Vivek Siva (@iamviveksiva) January 11, 2023

#RRRMovie Created HISTORY and made every Indian Proud!! 🇮🇳 #NaatuNaatu becomes the first ever Asian song to win a #GoldenGlobes award. 🤘🏻🌋



Congratulations @mmkeeravaani and the entire team of #RRRMovie pic.twitter.com/yAXw7MEOKm — Nikil Murukan (@onlynikil) January 11, 2023

आलिया भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड अनाउंसमेंट का वीडियो शेयर किया है. इसके साथ ही कई सारे रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं.

आलिया भट्ट ने दी आरआरआर टीम को बधाई

अजय देवगन ने दी बधाई

अजय देवगन ने टीम को बधाई देते हुए लिखा, "बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन ग्लोब घर लाने के लिए ढेर सारी बधाइयां. एमएम कीरावानी और एसएस राजामौली और पूरी आरआरआर टीम के लिए यह जश्न का समय है."

Heartiest congratulations to @mmkeeravaani, @ssrajamouli, and team RRR for bringing home the golden globe for best original song. #GoldenGlobes2023 https://t.co/kYL1QczZ44 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 11, 2023

RRR मूवी के ट्विटर हैंडल की ओर से भी पोस्ट शेयर की गई. इसमें लिखा, "इंडिया, यह अब तक की बेस्ट न्यूज है. नाटू नाटू, पहला एशियन गाना है, जिसने अपने नाम गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड किया है. आरआरआर मूवी, शानदार." जूनियर एनटीआर और राम चरण ने भी अवॉर्ड जीतने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एमएम कीरावानी की फोटो अवॉर्ड के साथ शेयर की है. साथ ही उन्हें ढेरों बधाइयां भी दी हैं. जानकारी के लिए बता दें कि एसएस राजामौली की फिल्म RRR, ऑस्कर्स की दौड़ में भी शामिल है. सिर्फ यही नहीं, 'कांतारा' और 'द कश्मीर फाइल्स' का नाम भी इस रेस में है.

राम चरण हैं बेहद खुश

राम चरण ने बेस्ट सॉन्ग अवॉर्ड जीतने की खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की है. उन्होंने कीरावानी की गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के साथ भी फोटो शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, "और हम जीत गए, गोल्डन ग्लोब". केवल राम चरण के लिए ही बल्कि पूरे भारत देश और फिल्म की पूरी टीम के लिए यह बेहद ही गर्व की बात है.

शेखर कपूर ने किया ट्वीट

हिंदी फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा, "एसएस राजामौली आपको और आरआरआर की म्यूजिक टीम को ढेर सारी बधाई. गोल्डन ग्लोब 2023 में आप लोगों ने नाटू नाटू के लिए बेस्ट सॉन्ग अवॉर्ड जीता है. आप रिहाना, लेडी गागा और टेलर स्विफ्ट से जीते हैं. आप सभी खुद पर गर्व महसूस करें इसके लिए."

Congratulations @ssrajamouli and the music team of #RRR for winning best song at the #GoldenGlobes2023 for #natunatu .. you won against songs by Rihanna , Lady Gaga and Taylor Swift. So be proud of what you have achieved … — Shekhar Kapur (@shekharkapur) January 11, 2023

RRR’s NAATU NAATU wins Best Original Song! Which means this awards show is now officially the best! Never cancel it! #GoldenGlobes pic.twitter.com/4EOVn0idAO — Barry Hertz (@HertzBarry) January 11, 2023

Naatu Naatu wins the GOLDEN GLOBE for best songggggg….. onwards and upwards to the oscarsssss🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 January 11, 2023

The audience got up and danced the “Naatu Naatu” during #RRRMoive pic.twitter.com/vPFUMlFJ9f — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 10, 2023

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' के 'नाटू नाटू' सॉन्ग के साथ जो गाने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, उनमें टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग 'कैरोलीना', Guillermo del Toro’s Pinocchio का सॉन्ग 'ciao papa', 'टॉप गनः मैवरिक' का सॉन्ग 'होल्ड माय हैंड', लेडी गागा, ब्लडपॉप और बेंजामिन राइस का सॉन्ग 'लिफ्ट मी अप' था जो 'ब्लैक पैंथरः वकांडा फॉरएवर' का था.