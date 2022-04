RRR Box Office Collection Day 16: बरकरार है RRR की कमाई, 16वें दिन किया इतना कलेक्शन

RRR Box Office Collection: डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फ‍िल्म RRR ने बॉक्स ऑफ‍िस पर गदर मचा रखा है. पिछले दो हफ्तों से जारी फिल्म के धुंआधार कमाई पर ब्रेक लगाना जैसे नामुमक‍िन है. फिल्म का कलेक्शन इंड‍ियन समेत वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ‍िस पर 16वें दिन भी बरकरार है.

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के हिंदी वर्जन के 16वें दिन का कलेक्शन शेयर किया है. लिखा-'RRR अपनी रफ्तार कम करने से इनकार करता है, तीसरे शुक्रवार भी RRRock सॉल‍िड है...मास सर्क‍िट्स में लोगों को लुभाना जारी है...आज और कल (थर्ड शन‍िवार-रव‍िवार) और भी बड़े आंकड़ों की उम्मीद है...शुक्रवार 5 करोड़, कुल- 213.59 करोड़ #Indiabiz.' ये तो रहे इंड‍ियन बॉक्स ऑफ‍िस के आंकड़े. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ‍िस पर भी RRR की धूम है.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन

एक रिपोर्ट के मुताब‍िक RRR ने 16वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफ‍िस पर 12.43 करोड़ का कलेक्शन किया है. ऐसे में पहले और दूसरे हफ्ते की कमाई को मिलाकर 16वें दिन RRR ने 981.67 करोड़ कमाई की है.

#RRR [Week 3] refuses to slow down, RRRock-solid on [third] Fri... Continues to attract substantial footfalls in mass circuits... Expect higher numbers today and tomorrow [third Sat and Sun]... Fri 5 cr. Total: ₹ 213.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/UdMlOySZxx