RRR Box Office Collection Day 10: रजनीकांत की फिल्म को पीछे छोड़, RRR ने पार किया 900 करोड़ का आंकड़ा

डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फ‍िल्म RRR बॉक्स ऑफ‍िस पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है. फिल्म भारत में ही नहीं बल्क‍ि विदेश में भी धुंआधार कमाई कर रही है. इसने कई बॉक्स ऑफ‍िस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. RRR ने गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और बाहुबली (हिंदी) को पीछे छोड़ते हुए अब रजनीकांत की फ‍िल्म 2.0 के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है.

रजनीकांत की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन किया पार

RRR ने फ‍िल्म 2.0 के लाइफटाइम कलेक्शन 800 करोड़ (gross) को पार कर लिया है. 25 मार्च को रिलीज RRR ने हाल ही में वर्ल्डवाइड 800 करोड़ का बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन किया था और इसकी कमाई अभी भी लगातार जारी है.

10 दिन में 900 करोड़

ट्रेड एनाल‍िस्ट मनोबल विजयबालन ने ट्वीट कर RRR के नौवें दिन के कलेक्शन को शेयर किया है. फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ‍िस पर 709.36 करोड़ की कमाई की थी. अब दूसरे हफ्ते फ‍िल्म ने पहले दिन 41.53 करोड़, दूसरे दिन 68.17 करोड़, तीसरे दिन 82.40 कलेक्ट किया है. कुल मिलाकर फिल्म ने 10वें दिन 901.46 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है.

#RRRMovie WW Box Office



Reaches a new milestone of MAMMOTH ₹900 cr.



Week 1 - ₹ 709.36 cr

Week 2

Day 1 - ₹ 41.53 cr

Day 2 - ₹ 68.17 cr

Day 3 - ₹ 82.40 cr

Total - ₹ 901.46 cr



Share alone crossed historical ₹500 cr mark in just 10 days.