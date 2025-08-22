Film Wrap: चिराग पासवान संग 'चहल की गर्लफ्रेंड' महवश, निक जोनस ने खोले बेडरूम सीक्रेट

शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. आरजे महवश ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की है. फोटो में महवश केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ नजर आ रही हैं. वहीं 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा' शो में कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा की जोड़ी के बीच क्या हुआ, इस पर सभी की नजर है? बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक प्यार और फीलिंग्स को जगजाहिर करने में गुरेज नहीं करते हैं, अब एक चैट में निक ने बेडरूम सीक्रेट खोला है.

चिराग पासवान संग 'चहल की गर्लफ्रेंड' महवश, ट्रोल्स से बोलीं- अब मुंह खोला तो...

आरजे महवश ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की है. अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहने वाली महवश ने इस बार अपने कैप्शन से यूजर्स को चेतावनी दे डाली. फोटो में महवश केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ नजर आ रही हैं.

'कपिल शर्मा शो' में पंगा, कृष्णा-कीकू शारदा में हुआ झगड़ा? कॉमेडियन ने किया रिएक्ट

'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा' शो फैंस को सालों से एंटरटेन कर रहा है. शो में कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की जोड़ी धमाल मचाती है. लेकिन दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही है.



बिग बॉस में होगी भोजपुरी हसीना की एंट्री, पवन सिंह ने बनाई किस्मत, निरहुआ से खास रिश्ता

बिग बॉस 19 शो में जाने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं. इनमें से एक भोजपुरी हसीना नीलम गिरी हैं. नीलम, सलमान खान के शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं.



निक जोनस ने खोले बेडरूम सीक्रेट, नहीं करते ये काम, मगर प्रियंका करती हैं…

निक अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा के लिए अपने प्यार और फीलिंग्स को जगजाहिर करने में गुरेज नहीं करते हैं, अब एक चैट में निक ने बेडरूम सीक्रेट खोला है. निक ने बेडरूम रूल्स बताते हुए कहा कि वो बेड पर सोने के अलावा और कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं.

तलाक के 1 साल बाद फिर दूल्हा बना एक्टर, गुपचुप रचाई शादी? नहीं बताया कौन है पत्नी

'पंड्या स्टोर' एक्टर अक्षय खरोदिया अचानक से चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है, जिससे लगता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है.

