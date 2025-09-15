scorecardresearch
 

अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' ने बिग बॉस को TRP में पछाड़ा, कहां चूका सलमान का शो?

अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' ने बिग बॉस को टीआरपी में पछाड़ते हुए नंबर 1 शो का खिताब हासिल किया है. इस शो की सफलता के पीछे पावरफुल कंटेस्टेंट्स, यूनीक कॉन्सेप्ट वजह है. बिग बॉस के फेक ड्रामा और कमजोर कंटेस्टेंट्स के मुकाबले राइज एंड फॉल ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है.

'राइज एंड फॉल' बना नंबर 1 शो (Photo: Instagram @ashneer.grover/colorstv)
'राइज एंड फॉल' बना नंबर 1 शो (Photo: Instagram @ashneer.grover/colorstv)

इंडियन टीवी पर 'रियलिटी शोज का बाप' बस बिग बॉस को ही कहा गया है. लेकिन जबसे सलमान खान के शो ने हर सीजन बोरियत फैलाना शुरू किया है.लोग अब बिग बॉस को रियलिटी शो का किंग नहीं मानते. मार्केट में आए दिन कई नए और बेहतरीन शो आकर बिग बॉस को टीआरपी में पछाड़ रहे हैं. अब 1 हफ्ते पहले शुरू हुए अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल ने बिग बॉस को बुरी तरह पछाड़ा है. ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा ये शो ऑनलाइन शोज की टीआरपी में सब पर भारी पड़ा है.

बिग बॉस को जहां बार्क रेटिंग में टॉप 10 शोज की लिस्ट में जगह नहीं मिल रही है. वहीं राइज एंड फॉल टीआरपी में नंबर 1 शो बना है. ये गुडन्यूज शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर ने सुनाई है. अशनीर ने वीकेंड का पावर प्ले में कंटेस्टेंट्स को गुडन्यूज देते हुए कहा था- हमारे स्पॉनसर्स बढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं. पैसे ज्यादा कब आते हैं, जब शो चल रहा होता है. हम पिछले हफ्ते नंबर 1 शो बने. अशनीर ने पवन सिंह को हाई टीआरपी का भी क्रेडिट दिया. राइज एंड फॉल जबसे शुरू हुआ है इसकी बिग बॉस से तुलना हो रही है. इस रिपोर्ट में उन वजहों को जानते हैं जिसकी वजह से ये सलमान के शो को पछाड़ने में कामयाब हुआ है...

पावरफुल कंटेस्टेंट्स
किसी भी रियलिटी शो का फॉर्मेट, होस्ट और थीम कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, जब तक कंटेस्टेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, शो धमाल नहीं मचा सकता. बिग बॉस 19 के खिलाड़ी फुस्स पड़े हैं. वहीं राइज एंड फॉल की टीम ने तगड़े कंटेस्टेंट्स को शो में चुना है. धनश्री, अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल के अलावा पावर स्टार पवन सिंह का दमखम शो में दिख रहा है. पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के वो स्टार हैं जिनके लोग दीवाने हैं. इंटरनेट पर जितने धड़ल्ले से उनकी क्लिप वायरल हो रही है, बिग बॉस के खिलाड़ी ट्रेंडिंग में उसका हाफ लेवल भी नहीं पहुंचे हैं. 

यूनीक कॉन्सेप्ट
बिग बॉस जहां रिश्तों, टास्क, राजनीति का खेल है. वहीं राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. ये ज्यादा पैसे कमाने और सर्वाइवल का शो है. यहां बिग बॉस की तरह हाईवोल्टेज ड्रामा, फेक एंगल क्रिएट नहीं होते. ना ही किचन और राशन को लेकर झगड़े होते हैं. बिग बॉस के जबरन के झगड़ों और फेकनेस से ऑडियंस तंग आ गई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अशनीर की एग्रेसिव होस्टिंग
अशनीर ग्रोवर का अपना फैंडम है. शार्क टैंक इंडिया में भी वो अपने तीखे तेवरों की वजह से फेमस हुए थे. अब राइज एंड फॉल में उनके सटायर लोगों को भा रहा है. वीकेंड का पावर प्ले में अशनीर ने अपने तेवर दिखाते हुए अरबाज पटेल को निशाने पर लिया. उन्हें सबके सामने फटकार लगाई. अशनीर की बेधड़क होस्टिंग बज क्रिएट कर रही है. वहीं सलमान खान का होस्टिंग स्टाइल अब नरम पड़ चुका है. 

इमोशनल एंगल
बिग बॉस में जहां स्ट्रगलिंग एक्टर, यूट्यूबर्स और इंफ्लुएंसर्स को ज्यादा तवज्जो दिया गया है. उनके स्ट्रगल, इमोशनंस की कहानी में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता.वहीं राइज एंड फॉल में बड़े सेलेब्स की कास्टिंग की गई है. धनश्री, अनाया बांगड़, पवन सिंह इनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज में इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रही है. पावर स्टार अपनी फैमिली, अफेयर पर जो भी कहते हैं वो वायरल हो जाता है. उनके बारे में जानने की लोगों में रुचि है. वहीं बिग बॉस में नेहल का फेक नरेशन, तान्या का फैंटेसी वर्ल्ड में जीना और कुनिका का बॉसी अंदाज लोगों के लिए ज्यादा अपीलिंग नहीं है.

