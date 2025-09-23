45 की उम्र में हीरोइन बनीं रिद्धिमा कपूर साहनी, भाई रणबीर नहीं कपिल शर्मा ने दिलाया मौका

ऋषि-नीतू कपूर की लाडली बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी जल्द ही फिल्म डेब्यू करने वाली हैं. उनकी आने वाली फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी हैं, इस बारे में उन्होंने फराह खान के व्लॉग में बात की. रिद्धिमा ने बताया कि डेब्यू की उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये सब कॉमेडियन कपिल शर्मा की वजह से हो पाया. ऐसा पहली बार हुआ कि शूटिंग की वजह से उन्हें अपनी बेटी समारा से दूर जाना पड़ा.

45 की उम्र में रिद्धिमा का डेब्यू

रिद्धिमा ने बताया कि वो 45 की उम्र में फिल्म डेब्यू कर रही हैं. ये सुनते ही फराह चौंक जाती हैं और कहती हैं- ये हैं 45 कीं लेकिन लगती 25 की हैं. इस उम्र में डेब्यू करने के लिए हिम्मत चाहिए होती हैं.

तब रिद्धिमा बताती हैं- सच कहूं तो, ये हमने प्लान नहीं किया था. मैं किसी काम से रेडी हो रही थी, मेकर्स ने मुझे कॉल किया और पूछा कि क्या तुम ये किरदार करना पसंद करोगी? तब फराह तुरंत बीच में कूदते हुए कहती हैं कि- मैं बता दूं कि ये कपिल शर्मा के ऑपोजिट कास्ट हैं.

कपिल शर्मा ने दिलाया रोल

फिर रिद्धिमा आगे कहती हैं- मुझे लगता है ये सब कपिल की वजह से ही पॉसिबल हुआ है. उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था. ये बात मुझे तब पता चली जब उन्होंने कॉल करके पूछा कि आपके पास कास्टिंग की कॉल आई, तो मैंने कहा- हां कॉल तो आई लेकिन मैं अब क्या करूं. तो कपिल ने कहा कि भरत से बात करो, अपनी टीम से बात करो.

रिद्धिमा ने आगे खुशी जताते हुए बताया कि इस फिल्म में उनके साथ मां नीतू कपूर भी हैं. फिल्म का नाम दादी की शादी है, जो कि हो सकता है कि इसी साल रिलीज हो जाए. हालांकि अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट फाइनल नहीं की गई है.

बेटी को अकेला छोड़ना हुआ मुश्किल

रिद्धिमा ने आगे बेटी समारा को छोड़ कर शूटिंग पर जाने की बात भी की. रिद्धिमा बोलीं- ये लाइफ में पहली बार हुआ कि मैंने समारा को इतने लंबे वक्त के लिए अकेला छोड़ा. जब वो पैदा हुई थी तो शुरू के 3 साल तो कैसे भी अकेला छोड़ा ही नहीं. इससे पहले भी जब छोड़ के जाना पड़ा था पहली बार, वो भी तब जब 2019 में पापा बीमार पड़ गए थे, क्योंकि कोविड था. वरना मैंने समारा को कभी 5-6 दिनों के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था.

रिद्धिमा इससे पहले बॉलीवुड वाइव्स वर्सेज फैबुलस लाइव्स से अपना स्क्रीन डेब्यू कर चुकी हैं. उन्हें इस ड्रामा रिएलिटी शो में काफी पसंद किया गया था. वो दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन भरत साहनी की पत्नी हैं. वहीं सुपरस्टार रणबीर कपूर की बड़ी बहन हैं. बता दें, रिद्धिमा ज्वेलरी डिजाइनर भी हैं. उनका खुद का ब्रांड है.

