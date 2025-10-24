रश्मिका मंदाना का मैजिक... पांच स्टार्स को दिलाई करियर की टॉप ओपनिंग, अब 'थामा' का धमाका

हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म ‘थामा’ आते ही धमाके करने लगी है. इस यूनिवर्स में ये ‘स्त्री 2’ के बाद, दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है. दो ही दिन में नजर आने लगा है कि ये हिट होने जा रही है. फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना खुश होंगे कि पिछले पांच सालों में चार फ्लॉप और मात्र एक कामयाब फिल्म के बाद, फाइनली उनके हाथ एक बड़ी हिट लग सकती है. मगर ‘थामा’ की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के लिए ये धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कामयाबी, काम का बस एक और नॉर्मल दिन ही है.

रश्मिका इस वक्त कामयाबी के किस मुकाम पर हैं इसे यूं समझिए― आयुष्मान के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आई ‘थामा’, पिछले तीन साल में रश्मिका की सबसे छोटी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म है! मगर रश्मिका की मौजूदा कामयाबी का सबूत एक और बहुत बड़ा फैक्ट है…

रश्मिका के साथ ने हीरोज को दिलाई ब्लॉकबस्टर सक्सेस

रश्मिका पर ये एक सवाल उठता रहा है कि उन्होंने कोई क्रिटिक्स का दिल जीतने वाली टाइप परफॉर्मेंस नहीं दी है. उनके सारे रोल हीरो की प्रेमिका-पत्नी वाले ही रहे हैं. हालांकि, इन शिकायतों के पीछे अक्सर मेनस्ट्रीम सिनेमा से पूर्वाग्रह भी एक वजह होता है.

मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रोल चाहे जो भी हो, दर्शकों का ध्यान रश्मिका से नहीं हटता. और उनके करियर का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पिछले पांच सालों में, उनके साथ ने एक-दो नहीं, पांच एक्टर्स को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म दिलाई हैं.

अल्लू अर्जुन, दुलकर सलमान को रश्मिका के साथ मिली करियर की टॉप हिट (Photo: IMDB)

अल्लू अर्जुन पहले भी बड़े स्टार तो जरूर थे मगर केवल तेलुगू फिल्मों तक. 2021 में उनकी पहली पैन-इंडिया फिल्म ‘पुष्पा’ रिलीज हुई. फिल्म में अर्जुन के साथ रश्मिका लीड एक्ट्रेस थीं और श्रीवल्ली के रोल में दर्शकों का दिल जीत रही थीं. ‘पुष्पा’ 365 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी. इसका कलेक्शन अर्जुन की पिछली टॉप फिल्म से 100 करोड़ ज्यादा था.

2022 में मलयालम, तेलुगू, तमिल में काम कर चुके दुलकर सलमान ने अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म की ‘सीता रामम’. रश्मिका मंदाना इसमें दुलकर के अपोजिट तो नहीं थीं. मगर उनका महत्वपूर्ण बड़ा किरदार था. 98 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ ‘सीता रामम’ दुलकर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई.

2023 से अलग ही लेवल पर है रश्मिका का करियर

रणबीर कपूर को एक अरसे से दमदार एक्टर और बॉलीवुड का अगला पोटेंशियल सुपरस्टार माना जा रहा था. मगर इन दावों को सपोर्ट करने वाली बॉक्स ऑफिस कामयाबी उनके खाते से मिसिंग थी. संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी पैन इंडिया फिल्म ‘एनिमल’ में रणबीर को कास्ट किया और उनकी पत्नी का रोल दिया रश्मिका को. 2023 में आई ‘एनिमल’ आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. 900 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ.

2024 में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना एक बार फिर साथ आए ‘पुष्पा 2’ के लिए. चीन में रिलीज या री-रिलीज के बिना ही, ऑलमोस्ट 1900 करोड़ कलेक्शन के साथ, ये आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म है. सिर्फ अल्लू अर्जुन के करियर की ही नहीं!

रश्मिका के साथ ही रणबीर कपूर, विक्की कौशल बने सुपरस्टार (Photo: IMDB)

इस साल की शुरुआत में ही रश्मिका विक्की कौशल स्टारर 'छावा' की फीमेल लीड थीं. 800 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ 'छावा' इस साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म है. विक्की को शुरुआत से ही एक दमदार एक्टर माना जाता था मगर वो बॉक्स ऑफिस पर भी एक दिन ऐसी कामयाबी लेकर आएंगे ये शायद ही किसी ने सोचा होगा. मगर अब ये भी हो चुका है और जब ये हुआ तो विक्की के साथ रश्मिका मंदाना थीं.

अब आयुष्मान के साथ रश्मिका की फिल्म 'थामा' तीन दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है. ये पहले ही हफ्ते में 90-100 करोड़ रुपये कमाने के लिए तैयार है. आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 2019 में आई 'ड्रीम गर्ल' है, जिसका नेट कलेक्शन 142 करोड़ रुपये था. लेकिन 'थामा' जिस तरह आगे बढ़ रही है उससे पूरा चांस है कि ये आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है.

रश्मिका का साथ अब 'थामा' में आ रहा आयुष्मान के काम (Photo: Instagram/@rashmika_mandanna)

इस ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर, दुलकर सलमान, विक्की कौशल या आयुष्मान दमदार एक्टर्स नहीं थे. इसका ये भी मतलब नहीं है कि रश्मिका सिर्फ एक 'गुड लक' फैक्टर हैं. क्योंकि अभी 'थामा' में ही उनका काम तारीफें बटोर रहा है. मगर मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्म शायद एक ऐसी मशीनरी है जिसमें हर पुर्जे का अपना एक रोल होता है. एक्टर्स को ना उससे ज्यादा करना होता है, ना उससे कम. और जब इस मशीनरी के सारे पुर्जे फुल परफॉरमेंस देते हैं तो ये बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने लग जाती है.

शायद रश्मिका को ये पता है. इसलिए वो कागज़ पर लिखी स्क्रिप्ट में ही देख पाती हैं कि फिल्म पर्दे पर क्या करने वाली है. इसमें उन्हें करना क्या है और ये करने के बाद जनता पर उनका इम्प्रेशन कितना बचेगा. कमर्शियल फिल्मों की आर्ट एक ऐसी चीज है जिसे बहुत अंडररेट किया जाता है. मगर बड़े पर्दे पर दिख रहे ओवर द टॉप विजुअल्स का अपना एक सेन्स है जो टिककर देखने पर किसी जादू से कम नहीं लगता. और रश्मिका इस रहस्यमयी मैजिक ट्रिक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं.

