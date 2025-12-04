scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' से पर्दे पर छाने को तैयार रणवीर सिंह, स्टारकास्ट को मिली कितनी फीस?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस शुक्रवार रिलीज हो रही है. फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें पावर-पैक एक्शन, थ्रिल और रोमांच है. मूवी में रणवीर सिंह के अलावा माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना नजर आएंगे. जाने किसे कितनी फीस मिली है.

Advertisement
X
'धुरंधर' के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं रणवीर सिंह? (Photo: YT/JioStudios)
'धुरंधर' के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं रणवीर सिंह? (Photo: YT/JioStudios)

इस शुक्रवार पर्दे पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' एंट्री होने वाली है. काफी वक्त से वो एक बड़ी हिट को तरस रहे हैं. 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' से पहली आईं उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही हैं. ऐसे में रणवीर के गिरते स्टारडम के लिए 'धुरंधर' संजीवनी बन सकती है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म को लेकर बज बना हुआ है. पावर पैक्ड एक्शन और रोमांच से भरी रणवीर की फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने पसंद किया है.  

धुरंधर की स्टारकास्ट की फीस क्या?
रणवीर की ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. मूवी में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त भी नजर आएंगे. फिल्म इसमें दिखाए गए वॉयलेंस को लेकर भी सुर्खियों में है. मूवी रिलीज से पहले बात करते हैं इसकी स्टारकास्ट को मिली फीस की. सितारों की फौज में कौन है हाईएस्ट पेड एक्टर, जानते हैं.

रणवीर सिंह
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के लिए रणवीर सिंह को सबसे ज्यादा फीस मिली है. एक्शन थ्रिलर के लिए उनके 50 करोड़ चार्ज करने की अटकलें हैं. फिल्म की अभी तक जो भी झलक दिखी है, उसमें वो कमाल लगे हैं. पर्दे पर लंबे समय बाद रणवीर की दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Akshaye Khanna
क्या वाकई Akshaye Khanna को इंडस्ट्री ने कम आंका? 
r madhavan on back to back sccess streak x factor of dhurandhar
'धुरंधर' का एक्स-फैक्टर साबित होंगे आर माधवन? तीन साल से मिल रही तगड़ी सक्सेस 
Is Dhurandhar actor akshaye khanna still underrated?
एक्टिंग के 'धुरंधर' अक्षय खन्ना को अब अंडररेटेड कहना बंद कर दीजिए... प्लीज!  
मूवी मसाला: 'धुरंधर' को हिट कराने का मेकर्स का क्या है नया फॉर्मूला?  
Ranveer Singh Dhurandhar OTT
घर बैठे इस दिन देख पाएंगे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर'  

संजय दत्त
रिपोर्ट्स का कहना है कि संजय दत्त को 10 करोड़ फीस मिली है. फिल्म में वो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर एसपी चौधरी असलम का रोल प्ले कर रहे हैं.

Advertisement

आर माधवन
आर माधवन इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाते हैं. धुरंधर में वो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का रोल निभा रहे हैं. आदित्य धर के डायरेक्सन में बनी इस फिल्म के लिए माधवन को 9 करोड़ फीस मिलने की चर्चा है.

अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना इस फिल्म में अपने लुक और एक्टिंग से सरप्राइज कर रहे हैं. वो रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं. उन्हें ये किरदार निभाने के लिए 3 करोड़ फीस दिए जाने की चर्चा है.

अर्जुन रामपाल
अर्जुन रामपाल भी फिल्म धुरंधर का अहम हिस्सा हैं. उन्हें फैंस फिल्म में ISI ऑफिसर मेजर इकबाल के रोल में देखेंगे. उनकी फीस 1 करोड़ बताई जा रही है.

सारा अर्जुन
फिल्म की लीडिंग लेडी सारा अर्जुन हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सारा ने अपने रोल के लिए 1 करोड़ चार्ज किया है. वो रणवीर की हीरोइन बनी हैं. दोनों के बीच 20 साल का गैप है. उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री और एज गैप को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं. सारा साउथ के फेमस एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement