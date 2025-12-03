scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन, दर्द में पलाश, प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? Video वायरल

सोशल मीडिया पर स्मृति और पलाश की शादी टलने के बाद से हंगामा मचा हुआ है. कभी कोरियोग्राफर को तो कभी अनजान महिलाओं के साथ पलाश मुच्छल का नाम जोड़ा जा रहा है. इस बीच पलाश की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. माना जा रहा है कि वो प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे पलाश मुच्छल? (Photo: Instagram/Screengrab)
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे पलाश मुच्छल? (Photo: Instagram/Screengrab)

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिशियन पलाश मुच्छल की शादी को लेकर देशभर में खुशी का माहौल था. लेकिन अचानक ये शादी टूट गई, जिससे परिवार के साथ-साथ फैंस का भी दिल टूट गया. खबरें आईं कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है, जिसके कारण उनकी शादी कैंसिल हुई. वहीं ये भी कहा गया कि शादी पोस्टपोन हुई है और इसका कारण क्रिकेटर के पिता की खराब हुई तबीयत है. ऐसे में माना जा रहा है कि पलाश मुच्छल, प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं.

टल गई थी पलाश-स्मृति की शादी

सोशल मीडिया पर स्मृति और पलाश की शादी टलने के बाद से हंगामा मचा हुआ है. कभी कोरियोग्राफर को तो कभी अनजान महिलाओं के साथ पलाश मुच्छल का नाम जोड़ा जा रहा है. अफवाहों के मुताबिक, पलाश, स्मृति पर चीट कर रहे थे. इसके चलते दोनों की शादी रद्द हो गई. लेकिन सिंगर की मां ने दावा किया था कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के बाद खुद पलाश भी बीमार हो गए थे. उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और शादी पलाश ने पोस्टपोन की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Is Dhurandhar actor akshaye khanna still underrated?
एक्टिंग के 'धुरंधर' अक्षय खन्ना को अब अंडररेटेड कहना बंद कर दीजिए... प्लीज!  
Isha Malviya
Tv Actress Isha Malviya, EX Boyfriend संग नाचीं! 
Nick and Priyanka
Priyanka Chopra पर पति Nick Jonas ने लुटाया प्यार! 
Samantha with Raj Nidimoru
Samantha को मिला सरप्राइज, पति ने दिया 'सपनों का महल'! 
Vikrant Massey, Sheetal Thakur reveal son's face on his birthday.
30 घंटे लेबर पेन में रही पत्नी, देखकर तड़प गए विक्रांत, बोले- औरतें...  

प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे पलाश?

अब पलाश मुच्छल की एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कम से कम बालों, आंखों और हाथ में सोने की सगाई की अंगूठी और मेहंदी से तो माना जा रहा है कि ये पलाश मुच्छल ही हैं. फोटो में दिख रहे शख्स ने मास्क लगाया हुआ है. इसी शख्स का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में ढेरों भक्तों के बीच पलाश जैसा दिखने वाला शख्स, प्रेमानंद महाराज के सामने बैठा है. यहां कोई प्रेम के अनुभव के बारे में सवाल पूछता है और महाराज इसका जवाब दे रहे हैं. वहीं पलाश मुच्छल इसे सुन रहे हैं.

Advertisement

सोशल मीडिया पर वीडियो आने से पहले ढेरों फोटोज वायरल हुई थीं, जिनमें पलाश मुच्छल जैसे दिखने वाले शख्स को स्पॉट किया गया. अभी ये बात साफ नहीं हुई है कि ये वीडियो नया है या पुराना. न ही वीडियो या फोटो में पलाश का पूरा चेहरा देखा जा सकता है. लेकिन हाथ में सगाई की सोने की चमकती अंगूठी और मेहंदी से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नया है और स्मृति मंधाना के शादी टूटने के बाद ही पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं. इस बीच यूजर्स उन्हें चीटिंग की अफवाहों को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं.

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थीं. मगर क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें सांगली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया. सांगली, स्मृति का होमटाउन है, जहां उनकी धूमधाम से शादी होनी थी. बाद में पलाश की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आईं, जिसके बाद शादी टाल दी गई. पलाश को हाल ही में मुंबई में देखा गया था. वो एकदम ठीक नजर आए. फिलहाल दोनों की शादी होने को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement