'जॉली LLB 3' से 'महावतार नरसिम्हा' तक, थियेटर-OTT पर रिलीज हुईं ये फिल्में, होगा फुलऑन एंटरटेनमेंट

इस शुक्रवार बॉलीवुड, साउथ से लेकर कई बड़ी फिल्में ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. कई बड़े सितारों से सजी इन फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. अगर आप सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखना चाहते हैं तो .... फिल्में देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ओटीटी पर मूवीज देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए गुडन्यूज है. यहां देखें पूरी लिस्ट...
थियेटर्स में रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में
जॉली एलएलबी 3
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मचअवेटेड फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसमें दोनों बड़े स्टार्स के अलावा अमृता राव, हुमा कुरैशी, बोमन ईरानी और अन्नू कपूर भी नजर आएंगे. इसमें आपको दो वकीलों के बीच नोकझोंक देखने को मिलेगी.
निशानची
2000 के शुरुआती उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी 'निशानची' जुड़वा भाइयों बबलू और डबलू की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. वहीं इस फिल्म से बालासाहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं.
अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनी फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसमें अनंत जोशी, परेश रावल, दिनेश लाल ऊर्फ निरहुआ जैसे कई कलाकार नजर आएंगे.
OTT पर स्ट्रीम हो रही ये फिल्में
सैयारा
बॉक्स ऑफिस पर गदर काटने वाली फिल्म 'सैयारा' नेटफ्लिक्स पर इस समय स्ट्रीम हो रही है. सिनेमाघरों की तरह ही ओटीटी पर भी इस फिल्म को प्यार मिल रहा है. यह नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है.
'महावतार नरसिम्हा'
कम बजट में थिएटर में धमाका मचाने के बाद अब फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' OTT पर रिलीज को एक दम तैयार है. ये फिल्म 19 सितंबर यानी आज नेटफ्लिक्स पर दोपहर 12.30 बजे से हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम होने वाली है.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
मचअवेटेड सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज हो चुकी है. ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इस सीरीज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान डायरेक्शन में अपना डेब्यू कर रहे हैं. जो बॉलीवुड की सच्चाई बताएगी.
द ट्रायल सीजन 2
काजोल की लीगल ड्रामा सीरीज अपने दूसरे सीजन के साथ एक दम तैयार है. इस सीजन में दिखाया जाएगा कि एक तरफ जहां नोयोनिका सेनगुप्ता (काजोल) कोर्ट रूम में न्याय के लिए लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ में भी उथल-पुथल मची हुई है. इसे जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं.
हाउस मेट्स
हाउस मेट्स भी जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. ये एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म की कहानी कार्तिक और अनु के इर्द-गिर्द घूमती है. जो एक ऐसे पुराने अपार्टमेंट में रहने आते हैं, जहां 2012 से कोई परिवार रह रहा है.
पुलिस-पुलिस
'पुलिस पुलिस' एक पुलिस ड्रामा सीरीज है, जो जियो हॉटस्टार पर 19 सितंबर से स्ट्रीम हो रही है. ये फिल्म आपको हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ गंभीर मुद्दों पर ले जाएगी.
'शशश... सीजन 2'
रोमांस और ड्रामा शो अगर आप देखना चाहते हैं तो 'शशश... सीजन 2' भी 19 सितंबर से स्ट्रीम होगी. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अहा वीडियो पर देख सकते हैं.