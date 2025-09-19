फिलममेकर करण जौहर और उनकी टीम के लिए फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. उनकी फिल्म ऑस्कर्स 2026 में इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए चुनी गई है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म कई फिल्म फेस्ट‍िवल में अपनी धूम मचा चुकी है. कान्स में इस फिल्म को 9 म‍िनट का स्टैंड‍िंग ओवेशन म‍िला था.

'होमबाउंड' की हुई ऑस्कर्स में एंट्री, क्या बोले करण जौहर और डायरेक्टर?

ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की फिल्म अभी तक इंडिया में थिएटर्स के अंदर रिलीज नहीं हुई है. लेकिन इससे पहले ही इसने रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं. दुनियाभर के फिल्म फेस्टिवल में नाम कमाने के बाद, इसकी अब ऑस्कर्स में एंट्री हुई. इस खबर से फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर बेहद खुश हैं. उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक ऐसा पल जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा.'

'बेहद सम्मानित, विनम्र और एक्साइटेड हूं कि हमारी फिल्म होमबाउंड को 98वें अकैडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी कहानी, हम पर और हम भारतीय सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या दिखा सकते हैं, इस पर विश्वास किया. पूरी टीम को हार्दिक बधाई.'

'होमबाउंड' की सक्सेस पर डायरेक्टर नीरज घेवान का भी रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने लिखा, 'मुझे बहुत गर्व है कि होमबाउंड को ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है. हमारी धरती और हमारे लोगों के प्रति प्रेम से जुड़ी, ये उस घर का सार दिखाती है जिसे हम सभी साझा करते हैं. अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना और सिनेमा के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टेज में से एक पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, विनम्र होने के साथ-साथ गर्व की बात भी है और इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं.'

'होमबाउंड' के अलावा, फेडरेशन के पास गई कौनसी फिल्में?

'होमबाउंड' को इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स 2026 में भेजा गया है. लेकिन इसके अलावा कई और भी फिल्में थीं जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास ऑस्कर्स की रेस में जाने के लिए भेजा गया. बॉलीवुड की तरफ से 'केसरी चैप्टर 2', 'पुष्पा 2', 'तनवी द ग्रेट', 'द बंगाल फाइल्स', 'आई वॉन्ट टू टॉक', 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' जैसी फिल्मों को ऑस्कर्स के लिए फेडरेशन के पास भेजा गया.

वहीं साउथ सिनेमा से 'पुष्पा 2', 'कन्नप्पा' जैसी फिल्मों को भेजा गया. इसके अलावा मराठी सिनेमा से 'पानी', 'दशावतार', 'वनवास' जैसी क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्मों को भेजा गया. लेकिन इन सभी फिल्मों को पछाड़कर 'होमबाउंड' सबसे आगे निकली. हालांकि अभी फिल्म ऑस्कर्स की रेस में है या नहीं, इसका फैसला अकैडमी अवॉर्ड्स में मौजूद जूरी करेगी.

इंडिया में रिलीज से पहले दुनियाभर में कमाल कर चुकी है 'होमबाउंड'

ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की 'होमबाउंड' ऑस्कर्स के लिए चुने जाने से पहले कई ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में कमाल कर चुकी है. 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में होमबाउंड ने सभी को हैरान किया था. फिल्म को करीब 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. इसके अलावा फिल्म मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, जहां इसे बहुत तारीफें मिली. हाल ही में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी 'होमबाउंड' की खूब चर्चा हुई थी.

क्या है 'होमबाउंड' की कहानी? कब होगी इंडिया में रिलीज?

डायरेक्टर नीरज घेवान की फिल्म दो दोस्तों की कहानी है, जो अपनी पहचान बनाने के लिए पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं. एक चंदन कुमार और दूसरा शोएब नाम का लड़का है, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं. जहां एक पक्का घर बनाना चाहता है, तो दूसरा इज्जत कमाना चाहता है. लेकिन इस बीच दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता है.

यहां देखें 'होमबाउंड' का ट्रेलर:

अब क्या दोनों दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, यही इस फिल्म की कहानी है. बता दें कि 'होमबाउंड' इंडिया में 26 सितंबर के दिन रिलीज होगी. इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, जाह्नवी कपूर के अलावा 'सेक्रेड गेम्स' वाली एक्ट्रेस शालिनी वत्स भी शामिल हैं.

कौन हैं 'होमबाउंड' बनाने वाले नीरज घेवान?

'होमबाउंड' बनाने के लिए डायरेक्टर नीरज घेवान की भी जमकर तारीफ हो रही है. नीरज, बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर में से एक हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों से दर्शक और क्रिटिक्स, दोनों को इंप्रेस किया है. उनकी फिल्में जैसे 'मसान', 'अजीब दास्तान', 'जूस' ऐसी फिल्में हैं जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया है. अब 'होमबाउंड' भी फिल्म फेस्टिवल से खूब तारीफें बटोर चुकी है. देखना होगा कि क्या थिएटर्स में भी इस फिल्म को वैसा प्यार मिल पाएगा, जितनी उम्मीद की जा रही है.

