'मस्ती 4' में हुई इन नए स्टार्स की एंट्री, रिलीज डेट को लेकर भी आया अपडेट

कॉमेडी से भरपूर फिल्म मस्ती फ्रेंचाइजी एक बार फिर बहुत जल्द सिनेमाघरों पर लौटने वाली है. मस्ती के 3 पार्ट्स पहले ही धमाल मचा चुके हैं, अब इसका चौथा पार्ट रिलीज होने के लिए तैयार है.

मस्ती 4 को लेकर आया अपडेट (Photo: Instagram/@Milapzaveri)
मस्ती 4 को लेकर आया अपडेट (Photo: Instagram/@Milapzaveri)

मस्ती, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती की सफलता के बाद अब रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी मस्ती 4 के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के अलावा कुछ बड़े और स्टार इस फिल्म से जुड़ गए हैं. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज से जुड़ी तारीख पर प्लान भी तैयार कर लिया है.

कौन सितारे नजर आएंगे?
रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' में अरशद वारसी, जेनेलिया डिसूजा, नरगिस फाखरी, तुषार कपूर, शाद रंधावा, एलनाज नौरोजी और रूही सिंह जैसे सितारे हैं. इन सब के बीच फिल्म में अरशद वारसी, नरगिस फाखरी और तुषार कपूर की एंट्री हो गई है. फिल्म की शूटिंग 40 दिनों में यूके में हुई और अब पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम चल रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milap Zaveri (@milapzaveri)

कब रिलीज होगी मस्ती 4?
वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' को 21 नवंबर 2025 को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है. फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है. वहीं रिपोर्ट में फिल्म की कहानी को लेकर भी खुलासा किया गया. जिसके मुताबिक फिल्म की कहानी एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स पर बेस्ड है. जल्द ही इसका टीजर रिलीज किया जाएगा.

मस्ती फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल
बता दें कि मस्ती 4, 2004 की फ्रेंचाइजी 'मस्ती' का चौथा सीक्वल है. साल 2013 में ग्रैंड मस्ती और 2016 में ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हो चुकी है. अब ऑडियंस को मस्ती 4 का बेसब्री से इंतजार है. वहीं इस बार फिल्म को इंद्र कुमार डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जिम्मेदारी मिलाप जावेरी ने संभाली है.

---- समाप्त ----
