18000 फीट की ऊंचाई पर किया शूट, लक्ष्य को प्रीति जिंटा ने बताया सबसे मुश्किल फिल्म

प्रीति जिंटा बॉलीवुड इंडस्ट्री की चार्मिंग और क्यूट एक्ट्रेस में से एक रही हैं. आज भले ही वे फिल्मों में ना के बराबर नजर आती हैं मगर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. उनकी अपीयरेंस से ही फैंस काफी प्रभावित हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी पोस्ट्स और फोटोज का इंतजार करते हैं. एक्ट्रेस भी अपनी डेली रूटीन से फैंस को अपडेट कराने के साथ ही पुरानी यादों के सफर पर भी उन्हें ले जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ऋतिक रोशन संग अपनी फिल्म के 17 साल पूरे होने के मौके पर एक पोस्ट शेयर की.

प्रीति ने शेयर किया फिल्म का पॉपुलर सॉन्ग

प्रीति ने ट्विटर पर फिल्म लक्ष्य का पॉपुलर सॉन्ग अगर मैं कहूं शेयर किया. इस गाने में ऋतिक और प्रीति की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था. गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसका म्यूजिक शंकर एहसान लॉय की सुपरहिट तिगड़ी ने दिया था. गाने को अल्का यागनिक और उदित नारायण ने गाया था. लक्ष्य फिल्म के गाने की एक शॉर्ट क्लिप शेयर करते हुए प्रीति ने ट्विटर पर लिखा कि- आज लक्ष्य फिल्म की याद आ रही. मेरी अब तक की सबसे मुश्किल फिल्म. 18000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर शूटिंग. ये एक साथ ही डरावना भी था और खूबसूरत भी. मुझे इस फिल्म पर काफी गर्व है. इस फिल्म की हर एक चीज पर गर्व है. ये फिल्म सीमा पर खड़े जवानों के लिए एक लव लेटर थी.

Remembering Lakshya today - My toughest film ever. Filming at 18000 plus feet in Ladakh was brutal & beautiful at the same time. I’m so proud of this film & everything it stood for. It definitely is a love letter to all the army brats out there ❤️ pic.twitter.com/A1Aw9LjiXD