'ऋतिक ने किया अमिताभ को कॉपी, भोजपुरी फिल्म से बकवास एक्शन', दोस्त के बहाने KRK ने किया विक्रम वेधा का रिव्यू

जेल से निकलने के बाद कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने अपना पहला रिव्यू शेयर कर दिया है. ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म 'विक्रम वेधा' 30 सितम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 2017 में आई इसी नाम की तमिल फिल्म का रीमेक 'विक्रम वेधा' को लेकर फैंस के बीच उत्साह है. ऐसे में केआरके ने भी इसे लेकर एक ट्वीट शेयर कर दिया है.

केआरके ने किया ट्वीट

इस ट्वीट में केआरके ने बताया है कि उनके दोस्तों ने फिल्म को देखा है और वह बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हैं. बल्कि उन्होंने तो इसे तीन घंटे का टॉर्चर बता दिया है. केआरके ने लिखा, 'मेरे दोस्तों ने विक्रम वेधा देखी. ऋतिक रोशन पहले हाफ में अमिताभ बच्चन को कॉपी कर रहे हैं, और दूसरे में अल्लू अर्जुन को. क्लाइमेक्स में ऋतिक और सैफ दोनों मिलकर 15 मिनट तक गोलियां चला रहे हैं. इसका एक्शन भोजपुरी फिल्मों से भी बकवास है. इसका मतलब है कि यह पुरानी है और तीन घंटे का टॉर्चर है.'

My friends watched #VikramVedha ! @iHrithik is copying #AmitabhBachchan in first half n #AlluArjun in 2nd half. In the climax #Hrithik and #Saif both together are firing bullets in the air for 15minutes. Action is worst than Bhojpuri films. Means It’s outdated and 3hours torture.

रिव्यू करने छोड़ रहे केआरके

'विक्रम वेधा' का रिव्यू करने से पहले केआरके ने ट्वीट कर ऐलान किया था कि वह ये सब छोड़ देंगे. लेकिन यहां वह दोस्तों के कंधे पर रखकर बन्दूक चला रहे हैं. उन्होंने लिखा था, 'मैं क्विट कर रहा हूं. विक्रम वेधा आखिरी फिल्म है जिसका रिव्यू मैं करूंगा. मेरे रिव्यू पर भरोसा करने और मुझे बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा क्रिटिक बनाने के लिए सभी का शुक्रिया. बॉलीवुड के लोगों का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे क्रिटिक नहीं माना और मेरे रिव्यू बंद करवाने के करवाने मेरे खिलाफ इतने केस फाइल करवाने के लिए.'

I quit. #VikramVedha is the last film, I will review. Thank you all for trusting my reviews n making me the biggest critic in the history of Bollywood. Thanks to all the Bollywood ppl also for not accepting me as a critic but filing so many cases against me to stop my reviews.❤️