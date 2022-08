बॉलीवुड के लिए KGF 2 का ओपनिंग कलेक्शन बना पहाड़, वीकेंड में भी नहीं हुआ पार

सोमवार को ट्विटर पर अचानक से एक हैशटैग ट्रेंड होने लगा #Yash54. इस ट्रेंड की जड़ था रॉकिंग स्टार यश का एक बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क जो उनकी फिल्म KGF चैप्टर 2 ने बनाया था. 14 अप्रैल को रिलीज हुई KGF 2 के सिर्फ हिंदी वर्जन ने ही बॉक्स ऑफिस पर 55.93 करोड़ का कलेक्शन किया.

ये बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में रिलीज हुई किसी भी फिल्म का, पहले दिन सबसे बड़ा कलेक्शन है. ऑलमोस्ट 54 करोड़ रुपये कमा कर KGF 2 से यश ने एक ऐसा लैंडमार्क बनाया है, जिसे पार करना हिंदी फिल्मों के लिए एक सपना हो गया है.

ओपनिंग कलेक्शन तो दूर की बात है, KGF 2 के बाद आईं हिंदी फिल्में अपने पहले वीकेंड कलेक्शन से भी यह आंकड़ा पार नहीं कर पा रहीं. कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 2' को छोड़ दें तो, KGF चैप्टर 2 के बाद आई कोई भी हिंदी फिल्म पहले वीकेंड में कायदे से 40 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई.

2022 में हिंदी फिल्मों के टॉप ओपनिंग वीकेंड

भूल भुलैया 2

मई में आई कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने ओपनिंग वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन मिलाकर कुल 55.96 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये 2022 में किसी भी बॉलीवुड फिल्म का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन है. इसके बाद टॉप 5 में आने वाली बॉलीवुड फिल्में कुछ इस तरह हैं-

लाल सिंह चड्ढा- 39.96 करोड़ रुपये

सम्राट पृथ्वीराज- 39.40 करोड़ रुपये

गंगूबाई काठियावाड़ी- 39.12 करोड़ रुपये

जुग जुग जियो- 36.93 करोड़ रुपये

RRR भी रही आगे

RRR

साउथ की फिल्मों ने इस साल बॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस पर कितना चैलेंज किया है, ये तो अब एक फैक्ट बन गया है. इस फैक्ट को मजबूत करने वाली एक और बात ये है कि बॉलीवुड की 'भूल भुलैया 2' से भी ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन, एसएस राजामौली की RRR ने हिंदी में किया था. RRR के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 75.57 करोड़ रुपये कमाए थे. 'भूल भुलैया 2' और RRR के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में लगभग 20 करोड़ रुपये का अंतर बताता है कि बॉलीवुड वाकई इस साल बहुत जूझ रहा है.

मार्वल से भी पिछड़ी हिंदी फ़िल्में

डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस

साउथ में बनी फिल्मों के हिंदी वर्जन से बॉलीवुड को जो चुनौती मिल रही है वो तो अपनी जगह है ही, मगर बड़ी इंग्लिश फिल्में भी अब बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही हैं. और वो भी तब, जब दावा किया जा रहा है कि फिल्म बिजनेस ठंडा पड़ रहा है. 2022 में रिलीज हुई मार्वल की 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness) ने जहां 79.50 करोड़ रुपये पहले वीकेंड में कमाए, वहीं 'थॉर: लव एंड थंडर' (Thor: Love and Thunder) ने ओपनिंग वीकेंड में 64.80 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

ब्रह्मास्त्र से उम्मीद

ब्रह्मास्त्र

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर 'ब्रह्मास्त्र' 9 सितम्बर को रिलीज होने वाली है. माइथोलॉजी और पर बनी इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के कैमियो होने की रिपोर्ट्स से फिल्म के लिए और माहौल बना है. ऐसे में जनता उम्मीद कर रही है कि शायद 'ब्रह्मास्त्र' आखिरकार बॉलीवुड के लिए इस साल गेम चेंजर साबित हो.

हिंदी फिल्म बिजनेस में अब लोग नजरें लगाए बैठे हैं कि क्या कोई हिंदी फिल्म 2022 में KGF 2 के ओपनिंग कलेक्शन के करीब भी जा पाएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है. लेकिन सितम्बर के महीने से सभी की आस है. 'ब्रह्मास्त्र' के अलावा, 30 सितम्बर को रिलीज होने के लिए तैयार 'विक्रम वेधा' से भी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर 'विक्रम वेधा' का टीजर हाल ही में सामने आया और 24 घंटे में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा 'लाइक' किया गया बॉलीवुड टीजर बन गया. दो बड़े स्टार्स का नाम और फिल्म को मिल रहा रिस्पॉन्स इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 'विक्रम वेधा' में भी भरपूर दम तो है. मगर क्या ये 'रॉकी भाई' के बॉक्स ऑफिस राज को चैलेंज कर पाएगी? इस सवाल के जवाब का इंतजार यकीनन सभी को रहेगा.