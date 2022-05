अमिताभ के बाद Kartik Aaryan ने किया KRK की बायोग्राफी को प्रमोट, फैन्स हुए कन्फ्यूज

पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने कमाल आर खान (केआरके) की बायोग्राफी 'कॉन्ट्रोवर्शियल केआरके' लॉन्च की थी. ट्विटर पर एक्टर ने पूरा वीडियो शेयर किया था, जिसमें केआरके के बारे में बताया गया था कि वह अबतक के सबसे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर और फिल्म क्रिटिक हैं. अमिताभ बच्चन के बाद अब कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन ने भी केआरके की बुक ट्विटर पर लॉन्च की है. उन्हें बधाई देते हुए सावधानी बरतने की बात लिखी है. हालांकि, दोनों के इस ट्वीट से सभी फैन्स कन्फ्यूज हो गए हैं.

कार्तिक ने किया केआरके की बुक को प्रमोट

कार्तिक आर्यन ने केआरके की बुक को लॉन्च करते हुए लिखा, "बधाई है. किताब अच्छी हो, यही उम्मीद करता हूं." इसके साथ ही एक्टर ने हंसने वाली इमोजी बनाई. वहीं, अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, "बेस्ट विशेज कमाल आर खान. और मैं साथ में हम सभी को गुडलक कहना चाहूंगा. सावधान रहें." अभिषेक बच्चन ने भी हंसने वाली और हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई.

Best wishes ⁦@kamaalrkhan⁩ and good luck to all of us!!! 😁🙏🏽 pic.twitter.com/iDhbHxjit6 May 27, 2022

Why you promoting his book?? Koi secret pata hai kya unhe — Chanda (@itschanda32) May 27, 2022

Baap beta darre huwe hai....kahi krk dark secret na khol de... — Harku (@Harku111) May 27, 2022

KRK ke paas aapka koi video hai kya sir? — Prayag (@theprayagtiwari) May 25, 2022

Is Bachchan sb’s account hacked? I believe so. Because this doesn’t look like his tweet. — Nidhi Taneja (@NidhiTanejaa) May 25, 2022

Kya majburi rahi hogi iss bichare ki 🤔 https://t.co/04stgLZIV9 — Priyanshi❤️ ᴴᵃᵖᵖʸ ᵇᶦʳᵗʰᵈᵃʸ ⁿᵃⁿᶜʸ♡︎ (@I_am_priyanshi_) May 27, 2022

फैन्स को झटका लगा है कि आखिर सभी केआरके की बुक को इस तरह प्रमोट कपने में क्यों लगे हुए हैं. कुछ लोगों का तो यह भी पूछना रहा कि आखिर उनकी क्या 'मजबूरी' है जो इस तरह केआरके की बुक को प्रमोट करने में लगे हैं. कई लोगों ने तो इसके पीछे की वजह भी पूछ डाली. ट्विटर पर एक से बढ़कर एक कॉमेंट और मीम्स वायरल होने लगे हैं.

Amitabh Bachchan पर चढ़ा Tiger Shroff का खुमार, हवा में उछलकर मारी हाई किक, फैंस बोले- एक नंबर

कमाल आर खान फिल्म 'देशद्रोही' में नजर आए थे. हाल ही में इन्होंने इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की है. फिल्म का पोस्टर और भी एक्टर और डायरेक्टर ने शेयर किया है. केआरके ने दावा किया है कि उनकी यह फिल्म 'बाहुबली' से भी बड़ी होगी. जल्द ही फिल्म की शूटिंग वह शुरू करेंगे. फिल्म का निर्देशन जगदीश ए शर्मा संभालेंगे. कमाल आर खान खुद इसे प्रोड्यूसर करेंगे. इस फिल्म में लीड रोल में मनोज तिवारी, ग्रेसी सिंह और जुल्फी सयद होंगे.