ऋतिक रोशन की कजिन को डेट कर रहे हैं कार्तिक? एक्टर ने एक शब्द में बताया सच

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के ऋतिक रोशन की कजन पश्मीना रोशन को डेट करने की चर्चा हैं. कहा जा रहा है कि सारा अली खान के बाद कार्तिक आर्यन को प्यार हुआ है. आजकल वह पश्मीना रोशन को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक फैन को जवाब देते हुए कार्तिक आर्यन ने यह जरूर बता दिया है कि वह पश्मीना को डेट कर रहे हैं या नहीं.

फैन को दिया कार्तिक ने जवाब

कार्तिक आर्यन के फैन को तब झटका लगा जब पश्मीना रोशन संग उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगीं. फैन ने कार्तिक आर्यन को टैग करते हुए एक ट्वीट किया. फैन ने लिखा कि पश्मीना रोशन को कार्तिक आर्यन डेट कर रहे हैं, यह खबर सुनकर सभी को शॉक लगा है. कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं कि कार्तिक एक बार फिर किसी एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप में आ सकते हैं. सारा अली खान संग ब्रेकअप के बाद एक्टर का नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन ऋतिक की कजिन संग जब कार्तिक का नाम जुड़ने लगा तो सभी हैरान रह गए.

❤️BEST KARTIK PURNIMA GIFT FROM KARTIK ❤️He answered my question.. and he has said that he and Pashmina's affair is not going on😌 ❤️ ‘Kartikans be happy, Karthik himself said there is nothing like this’ 🫶🏻❤️💖💖 #KartikAaryan #KartikaPurnima @TheAaryanKartik pic.twitter.com/tbCNm00Jms