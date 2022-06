Bhool Bhulaiyaa 2 की कमाई पर सवाल, OTT पर मिले खराब रिव्यू, अपसेट हुए Kartik Aaryan के फैंस

2022 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में भूल भुलैया 2 शुमार रही है. फिल्म पांचवें हफ्ते में भी नॉनस्टॉप कमाई कर रही है. क्रिटिक्स के साथ पब्लिक ने भी मूवी को पसंद किया है. पाचवें हफ्ते में मूवी ने मंगलवार तक 183.24 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन आपके लिए ये शॉकिंग रहेगा जब जानेंगे कि फिल्म को ओटीटी पर देखने के बाद लोगों का कुछ और ही कहना है.

भूल भुलैया 2 को मिल रहा खराब रिस्पॉन्स

OTT पर भूल भुलैया 2 देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म की आलोचना की है. उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा कैसे ये मूवी करोड़ों कमा रही है. लोगों ने फिल्म को बुरा तो बताया ही, साथ ही कार्तिक आर्यन की एक्टिंग पर सवाल भी उठाए. उनके मुताबिक फिल्म भूल भुलैया 2 की बस एक ही अच्छी चीज है वो है तब्बू की दमदार एक्टिंग. सोशल मीडिया पर तो जैसे कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर निगेटिव रिव्यूज की बाढ़ सी आ गई है. फिल्म की उम्दा कमाई से लोग सबसे ज्यादा शॉक्ड दिखे.

I don't know how I survived through Bhool Bhulaiya 2 yesterday. Kartik Aryan kahan gaya confidence man, no eye contact , bad dialogue delivery, horrible Bangla. June 20, 2022

एक यूजर ने लिखा- मुझे यकीन नहीं हो रहा कैसे मैं भूल भुलैया 2 देखने के बाद जिंदा बचा हूं. कार्तिक आर्यन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां गया, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं, बुरी डायलॉग डिलीवरी, खौफनाक बांग्ला. दूसरे शख्स ने लिखा- बस तब्बू की वजह से भूल भुलैया 2 देखी जा सकती है. उनके सिवा सब कूड़ा है. लोगों का कहना है कि वो भूल भुलैया 2 देखने का रिस्क नहीं ले सकते. एक शख्स लिखता है. मैंने 20 मिनट फिल्म देखी और मैं बीमार पड़ गया.

The only reason to watch bhool bhulaiya 2 is Tabu as a Bangali. Everything else is dust and bad lighting. — Aatreyee (@aatreyee2) June 20, 2022

just when I thought Bhool Bhulaiya 2 won't be that bad, they're dancing in the middle of the mountains wearing shorts — shreyo (@soberxo3) June 21, 2022

watched bhool bhulaiya 2 and honestly wtaf🤣🤣🤣 — 👾 (@snviprksh) June 21, 2022

Increasingly convinced that I fell ill because I watched 20 mins of bhool bhulaiya 2 — extreme intellectual kuttoosan (@jijinjohn) June 21, 2022

जिस तरह से लोग भूल भुलैया 2 की ट्रोलिंग कर रहे हैं. उससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं. कई लोग हैं जो इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अब इस तरह का रिएक्शन देखने के बाद यकीनन कार्तिक आर्यन खुश नहीं होंगे. फिल्म को जिस तरह से अब निगेटिव दिखाया जा रहा है उसके बाद सवाल उठने तो लाजमी हैं. फिल्म में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव लीड रोल में नजर आए थे. इसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है.

आप क्या कहेंगे इस बारे में. क्या आपने देखी भूल भुलैया 2?