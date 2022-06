जब सलमान के पास नहीं थे जींस खरीदने के पैसे, इस एक्टर ने की मदद, बताते हुए रो पड़े

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर अवॉर्ड शो IIFA का अबू धाबी में शानदार आगाज हुआ. 25 जून को कलर्स पर रात 8 बजे अवॉर्ड नाइट का टेलीकास्ट होगा. शो के कई प्रोमो रिलीज हो चुके हैं. इनमें से एक प्रोमो की काफी चर्चा है. जिसमें बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इमोशनल होते दिखे.

सलमान खान हुए भावुक

प्रोमो वीडियो में सलमान खान की आंखें तब नम हुईं जब उन्होंने सुनील शेट्टी की मदद के बारे में बताना शुरू किया. कैसे जब उनके पास पैसे नहीं थे तब सुनील शेट्टी ने उन्हें महंगी शर्ट गिफ्ट की थी. वीडियो में होस्ट मनीष पॉल सलमान खान से उनकी लाइफ के मेमोरेबल पल के बारे में पूछते हैं.

जब सलमान के पास नहीं थे पैसे

इस यादगार पल को याद करते हुए सलमान खान कहते हैं- काफी साल पहले पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे. सुनील शेट्टी अन्ना की एक दुकान थी. एक दिन मैं वहां चला गया. महंगी दुकान थी. वहां मैं एक शर्ट और एक जींस से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो मैंने एक जींस पिक की. सुनील ने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं थे.

Suniel Shetty ne diya ek aise mauke par Salman Khan ka saath, ki woh yaad karte karte bhar aayi Bhai ki aankh.



Dekhiye #IIFAAwards on 25th June, raat 8 baje aur #GreenCarpet shaam 6 baje, only on #ColorsTV.@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/Vyxc6RzgQJ