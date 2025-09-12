संजय कपूर संग शादी से पहले करिश्मा ने छुपाया था रिश्ता, लेकिन क्यों?

बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है. उनके एक्स हसबैंड रहे संजय कपूर के 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े विवाद के बीच करिश्मा सुर्खियों में आ गई हैं. बिजनेसमैन रहे संजय कपूर का 12 जून 2025 को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. उन्होंने अपने पीछे एक विशाल संपत्ति छोड़ी. कानूनी लड़ाई तब और तेज हो गई जब करिश्मा के बच्चों, समायरा और किआन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की मांग की. उन्होंने दावा किया कि संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने कथित तौर पर संजय कपूर की वसीयत में हेरफेर करने की कोशिश की है.

करिश्मा ने छुपाया था अपना रिश्ता

इस सारे विवाद के बीच करिश्मा कपूर का एक पुराना इंटरव्यू फिर से सोशल मीडिया पर सामने आया है. पत्रकार सुभाष के. झा के साथ एक बातचीत में उन्होंने संजय कपूर के साथ अपनी शादी और उसे छुपाकर रखने के कारणों पर बात की थी. करिश्मा ने खुलासा किया था, 'हां, मुझे इसे तब तक गोपनीय रखना पड़ा जब तक हम सभी को यह पक्का नहीं हो गया कि हम क्या करना चाहते हैं. संजय और मेरा परिवार एक-दूसरे को कई सालों से जानता है. हम बचपन के दोस्त रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि मेरी मां की दोस्ती उनकी मां से तब हुई थी, जब वह 18 साल की थीं. तब से वे दोस्त बनी हुई हैं.'

उन्होंने दोनों परिवारों की नजदीकियों और संजय के साथ उनके रिश्ते के बचपन से प्यार में बदलने की बात भी कही थी. करिश्मा ने कहा, 'हम दोनों घरों के बच्चे एक साथ बड़े हुए. उनकी बहनें मेरे बहुत करीब हैं. हम स्कूल में एक साथ थे. तो यह लगभग ऐसा था जैसे प्यार को शादी में बदल दिया गया हो.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि किस्मत ने उन्हें सालों की दोस्ती के बाद एक साथ ला दिया था.

चल रही है कानूनी लड़ाई

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर कानूनी ड्रामा जारी है. करिश्मा के के बच्चे समायरा और किआन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रिया सचदेव ने 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए संजय की वसीयत को जाली करने की कोशिश की. मुकदमा संपत्ति का उचित विभाजन चाहता है, जिसमें संजय का बिजनेस साम्राज्य, सोना कॉम्स्टार, सहित अन्य संपत्तियां शामिल हैं.

बता दें कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी 2003 में हुई थी. उनकी बेटी समायरा का जन्म 2005 में और बेटे किआन का जन्म 2011 में हुआ था. कपल ने 2014 में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था और 2016 तक उनका तलाक हुआ. करिश्मा से तलाक के बाद संजय ने मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी.

