'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' लॉन्च इवेंट से क्यों गायब करण जौहर? वरुण बोले- सुहागरात पर...

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हुआ. करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लेकिन खुद करण ही इसके लॉन्च इवेंट से गायब रहे, ऐसा क्यों और किसलिए हुआ? वरुण धवन ने बताया.

ट्रेलर लॉन्च इवेंट से गायब करण जौहर, क्यों? (Photo: Screengrab/ Instagram @karanjohar)
ट्रेलर लॉन्च इवेंट से गायब करण जौहर, क्यों? (Photo: Screengrab/ Instagram @karanjohar)

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. इसे दर्शकों से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर के बैनर तले बनी है, लेकिन इसके लॉन्च इवेंट पर खुद करण ही नदारद दिखे. इस बात ने सभी को हैरानी में डाल दिया. 

करण जौहर के नामौजूदगी की वजह वरुण धवन ने बताई और कहा कि वो किसी और की लाइम लाइट नहीं छीनना चाहते. उन्होंने साथ ही कह दिया कि इस पर आगे कॉन्ट्रोवर्सी भी होनी चाहिए. क्योंकि ये बड़ी बात है. 

कहां गायब करण जौहर?

वरुण ने पहले तो मजाक करते हुए कहा कि, 'कहां हैं करण जौहर सर... तो देखिए उन्हें आप बर्थडे पर देखते हो, मुंडन पर, शादी पर देखते हो. किसी की सुहागरात पर देखते हो, तो सबने बोला कि आज उनको एक ब्रेक दे देते हैं.'

हालांकि फिर वरुण ने इसकी असली वजह बताई और कहा कि, 'लेकिन सच ये है कि उन्होंने एक फैसला लिया है कि अब से जो भी उनकी फिल्में लॉन्च होंगी- वो उसमें नहीं आएंगे. वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म की टीम को वो लाइम लाइट मिले. उनको लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है. इसलिए वो नहीं आएंगे.'

इसी के साथ वरुण ने एक बड़ी बात और कह दी. उन्होंने कहा कि हमसे तो यही कहा है लेकिन अगर वो किसी और फिल्म की लॉन्च में आ जाते हैं तो इस पर कॉन्ट्रोवर्सी जरूर करना.  

ट्रोल्स का शिकार करण जौहर

दरअसल, करण जौहर अक्सर ट्रोल्स का शिकार होते हैं. उनपर लगातार नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते रहे हैं. किसी भी मीडिया इवेंट्स में उनपर सवालों की बौछार कर दी जाती है, इस वजह से जो स्टार्स अपनी फिल्म प्रमोट करने आए होते हैं उनपर से ध्यान हट जाता है. वरुण की मानें तो करण इसी वजह से 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म के लॉन्च इवेंट से किनारा कर गए. 

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रोमांटिक-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. अपने पहले प्यार सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ को पाने के लिए वरुण और जाह्नवी साथ आते हैं, लेकिन आखिर में खुद ही प्यार कर बैठते हैं. फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

