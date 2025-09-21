'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बाबूराव के किरदार पर मचा बवाल, 'हेरा फेरी' फिल्म प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस

नेटफ्लिक्स का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' कई लोगों का मनोरंजन करते आया है. इस शो में कई कलाकारों ने अपने किरदारों से सभी को हंसाने का काम किया है. लेकिन हाल ही में आए एक एपिसोड के कारण कपिल शर्मा का शो मुसीबतों के कटघरे में आ गया है. 'हेरा फेरी' फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ 25 करोड़ का लीगल नोटिस जारी किया है.

क्यों फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस?

20 सितंबर यानी शनिवार के दिन 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन का आखिरी एपिसोड आया. इसमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार पहुंचे थे. इसी एपिसोड में एक्टर कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने एक स्किट परफॉर्म किया जिसमें कीकू 'बाबू राव' और कृष्णा एक्टर सुनील शेट्टी बने थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग हर बार की तरह इस स्किट में भी शानदार थी. लेकिन ये स्किट शो के मेकर्स पर भारी पड़ गई है.

न्यूज 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मेकर्स को 25 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेज दिया है. उनका आरोप है कि शो में परेश रावल के मशहूर किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे 'हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के पॉपुलर किरदार' का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया.

बाबू राव किरदार पर 'हेरा फेरी' के प्रोड्यूसर का कॉपीराइट

फिरोज नाडियाडवाला का कहना है कि उनके पास उस किरदार के कॉपीराइट हैं और ये स्किट उनकी अनुमति के बिना की गई है. प्रोड्यूसर ने आगे ये भी साफ किया है कि किसी को भी बाबूराव के किरदार का गलत इस्तेमाल करके कमाई करने का हक नहीं है. उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके लिखा है, 'बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि फिल्म हेरा फेरी की जान हैं. ये लीगेसी हमारी मेहनत, सोच और क्रिएटिविटी से बनी है और हमारी इजाजत के बिना कोई इसे हथिया या इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता.'

'परेश रावल जी ने इस किरदार को बड़े दिल से निभाया और उसमें अपना दिल-जान लगाया है. किसी को भी इसे गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करने का हक नहीं है. हमने जो बनाया है, उसकी रक्षा करेंगे क्योंकि संस्कृति शोषण के लिए नहीं, संरक्षण के लिए होती है.'

फिरोज नाडियाडवाला की टीम ने कानूनी नोटिस में नेटफ्लिक्स से उस सीन को हटाने की मांग की है, जिसमें कीकू शारदा बाबू राव का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. और साथ ही सभी तीसरे पक्ष के चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी उस सीन को हटाने की मांग रखी गई है. नोटिस में ये भी मांगा गया है कि बाबूराव के किरदार को बिना अनुमति के भविष्य में फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसके लिखित आश्वासन के साथ 24 घंटे के अंदर माफी भी मांगी गई है.

