मुंबई मेरी कर्मभूमि है, प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं: कंगना

एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने मुंबई वाले बयान पर अभी तक कायम हैं. उन्होंने एक बार भी ना इस बयान के लिए मांफी मांगी और ना ही झुकने के कोई संकेत दिए हैं. वे लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट्स कर अपनी बात डंके की चोट पर कह रही हैं. अब कंगना रनौत ने एक और ट्वीट कर मुंबई को अपनी कर्मभूमि बता दिया है. उन्होंने माना है कि मुंबई ने उन्हें काफी कुछ दिया है.

कंगना ने मुंबई को बताया कर्मभूमि

वे ट्वीट कर लिखती हैं- मेरे पास शब्द नहीं है अपने फैन्स का शुक्रिया अदा करने के लिए. वो सभी मेरी नीयत को समझते हैं, मुझे मेरी कर्मभूमि मुंबई के लिए प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं तो हमेशा मुंबई को अपनी मां यशोदा मानती हूं. जय महाराष्ट्र जय मुंबई. अब मालूम हो कि कंगना ने ये ट्वीट तब किया है जब सोशल मीडिया पर #IndiaWIthKanganaRanaut ट्रेंड कर रहा था. लगातार मिल रहे लोगों के सपोर्ट के बाद ही कंगना ने ये ट्वीट किया.

No words to express my gratitude for my friends from everywhere including Maharashtra, they know my intentions and I don’t need to prove my love for my Karmbhoomi Mumbai who I always referred to as Maa Yashodha who adopted me,Jai Mumbai Jai Maharashtra 🙏#indiawithkanganaranaut pic.twitter.com/Xp4DUahbUu