राउत पर बोलीं कंगना- डंके की चोट पर कहती हूं मैं मराठा हूं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे

कंगना रनौत ने जब से मुंबई की पीओके से तुलना की है, उनका लगातरा ट्रोल होने का सिलसिला जारी है. अब क्योंकि उनका ये बयान शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ था, ऐसे में अब पूरी शिवसेना भी उनके पीछे पड़ गई है. लेकिन कंगना रनौत ना डरी हैं और ना ही अपने बयानों से पीछे हट रही हैं. वे अभी भी लगातार ट्वीट कर अपने विरोधियों पर निशाना साध रही हैं.

कंगना ने खुद को बताया मराठा

अब एक बार फिर कंगना ने संजय राउत पर हमला बोला है. उन्होंने खुद को एक मराठा बता दिया है. कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, "एक महान पिता की संतान होना ही आपकी एक मात्र उपलब्धि नहीं हो सकती, आप कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले ? आपने यह कैसे निर्धारित कर लिया की आप महाराष्ट्र को मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं? और अब मुझे वहाँ आने का कोई हक नहीं?"

वे ट्वीट कर लिखती हैं- किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है. और मैं डंके की चोट पे कहती हूं हॉ मैं मराठा हूं ,उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे? सिर्फ यही नहीं कंगना ने एक और ट्वीट कर अपने विरोधियों को चापलूस बता दिया है. एक्टट्रेस मानती हैं कि जो लोग इस समय उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये वहीं लोग हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों का विरोध तब किया था जब उन्होंने बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मी बाई का रोल प्ले किया था.

All chaploos who are showing their love for Maharashtra must know I am the first Actor/ Director in the history of Hindi Cinema to bring Maratha Pride Shiva Ji Maharaj and Rani LaxmiBai to the big screen and I faced huge opposition during the relase from the same people 🙂 https://t.co/HMzDMcpdwQ