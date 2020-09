कंगना रनौत के बयान के बाद मुंबई के सपोर्ट में आए सेलेब्स, बोले- मुंबई मेरी जान

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जहां एक तरफ सीबीआई कर रही है तो वहीं इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है. एक्ट्रेस कंगना रनौत इस मामले में काफी मुखर रही हैं. बॉलीवुड के बड़े स्टार्स से लेकर, स्टार किड्स, नेपोटिज्म और मुंबई माफिया को खरी खरी सुनाने के बाद कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है. कंगना ने कहा था कि उन्हें अब मुंबई पुलिस से डर लगता है, जिसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए. जिसपर कंगना की ओर से ऐसा जवाब आया कि अब इंडस्ट्री के एक्टर्स ने मुंबई शहर के बारे में बात करना शुरू कर दिया है.

कंगना रनौत की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं. पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है. ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की तरह क्यों लग रहा है?

कंगना के इस बयान ने चारों तरफ हलचल मचा दी है और ऐसे में बॉलीवुड के कलाकार ट्वीट कर अपनी बात रख रहे हैं. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस को सपोर्ट किया है. सुशांत मामले में पहले बात कर चुकी स्वरा ने लिखा- एक आउटसाइडर, स्वतंत्र कामकाजी महिला और लगभग दस सालों से मुंबई की वासी होने के नाते मैं बस यह कहना चाहती हूं कि बॉम्बे सबसे सेफ और आसान शहरों में से एक है, जिसमें हम काम कर सकते हैं. शुक्रिया मुंबई पुलिस, हमारी मुंबई को सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए.

As an outsider, an independent working woman & resident of #Mumbai for the past decade. Just want to say that Bombay is one of easiest & safest cities to live & work in. Thank you @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice for your relentless efforts & service to keep #AamchiMumbai safe. 🙏🏽🇮🇳 — Swara Bhasker (@ReallySwara) September 3, 2020

स्वरा भास्कर के अलावा रितेश देशमुख और सोनू सूद ने भी ट्वीट कर मुंबई के लिए अपना प्यार जाहिर किया. रितेश ने लिखा- मुंबई हिंदुस्तान है. तो वहीं सोनू ने लिखा- मुंबई .. यह शहर तकदीरें बदलता है. सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी. इन दोनों के अलावा ट्विटर पर तमाम यूजर्स भी मुंबई को लेकर अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं.

मुंबई हिंदुस्तान है। — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 3, 2020

मुंबई .. यह शहर तक़दीरें बदलता है।



सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। 🇮🇳 — sonu sood (@SonuSood) September 3, 2020

I am from #Udaipur; I was born in #Mumbai and I live in #Delhi. I must thank @KanganaTeam for reminding me how much #ILoveMumbai.

मला मुंबई आवडते#AmchiMumbai — Pawan Khera (@Pawankhera) September 3, 2020

Maharashtra is cultural n intellectual face of India..land of Great Shivaji maharaj. Mumbai has fed millions of Indians n given them Name Fame n Glory.Only ungrateful can compare it with POK..Shocked n disgusted #EnoughIsEnough #आमचीमुंबई #mumbaimerijaan #जयमहाराष्ट्र ❤️ — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) September 3, 2020

Mumbai meri Jaan 🙏🏻 lived and worked here for almost twenty years. Moved here to live on my own at age 19. This city embraced me with open arms and kept me safe. A cosmopolitan, inclusive, diverse, beautiful city. — Dia Mirza (@deespeak) September 3, 2020

आपको बता दें कि कंगना रनौत की ओर से बीते दिनों मुंबई पुलिस के कमिश्नर और मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए थे. साथ ही आरोप लगाया गया था कि CP मुंबई पुलिस ने कुछ ऐसे ट्वीट को लाइक किया है, जिनमें कंगना के बारे में गलत बयान दिए गए हैं. इसपर कंगना की मुंबई पुलिस के साथ ट्विटर पर बहस भी हुई.

इसी बीच संजय राउत का एक बयान सामने आया. शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा कि अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गलत हैं. इस तरह मुंबई पुलिस के बारे में बयान नहीं देना चाहिए जबकि वो खुद इस शहर में रहती हैं.