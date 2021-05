ट्विटर बैन के बाद कंगना रनौत से इन फैशन डिजानर्स ने खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट द्वारा हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. उनपर पश्चिम बंगाल में हुए स्टेट असेंबली एलेक्शंस को लेकर किए गए ट्वीट्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से ये एक्शन लिया गया. इसके बाद से कंगना की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं. एक्ट्रेस को अब नामी फैशन डिजाइनर्स ने भी खुद से अलग करना शुरू कर दिया है. दो फैशन डिजाइनर्स ने कंगना संग अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल कर लिए हैं और साथ ही कंगना के पुराने पोस्ट्स भी डिलीट कर दिए हैं.

फैशन डिजाइनर आनंद भूषण ने उठाया ये कदम

मशहूर फैशन डिजाइनर आनंद भूषण ने कहा कि- आज जो कुछ भी हुआ उसके मद्देनजर हमने ये निर्णय लिया है कि हम कंगना संग अपने सारे अनुबंधों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा रहे हैं. साथ ही हम ये प्रण भी ले रहे हैं कि हम आगे कभी भी कंगना संग कोई भी करार नहीं करेंगे. एक ब्रांड के तौर पर हम कभी भी ऐसे हेट स्पीचेज को बढ़ावा नहीं देंगे.

Do the right thing. pic.twitter.com/p72a7zqFz9