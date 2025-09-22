'जॉली एलएलबी 3' ने वीकेंड में कमाए 50 करोड़, जनता के दिल में उतरी फिल्म... 4 साल बाद अक्षय देंगे क्लीन हिट

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के फैन्स के लिए आखिरकार वो मोमेंट आ गया है जिसका इंतजार वो पिछले 4 सालों से कर रहे हैं. लॉकडाउन के बाद से 'सूर्यवंशी' को छोड़कर अक्षय की किसी भी फिल्म को जनता और क्रिटिक्स से ऐसा फुल-ऑन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है. ना ही बॉक्स ऑफिस पर अक्षय की फिल्मों की परफॉरमेंस लॉकडाउन से पहले वाले लेवल को मैच कर पा रही थी.

मगर अब 'जॉली एलएलबी 3' को जैसी शुरुआत मिली है, उसे एक तरह से अक्षय कुमार का कमबैक भी कहा जा सकता है. अरशद वारसी के साथ अक्षय की ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी. इसे फीकी एडवांस बुकिंग मिली और पहले दिन के आंकड़े भी बहुत बड़े नहीं थे.

शायद जनता को अक्षय का हालिया रिकॉर्ड देखते हुए उनकी नई फिल्म पर भी शक लग रहा था. मगर 'जॉली एलएलबी' फ्रैंचाइजी के डायरेक्टर सुभाष कपूर की सॉलिड फिल्ममेकिंग ने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया. और शुक्रवार के बाद जिस तरह इस फिल्म को ग्रोथ मिली है, वो बताता है कि अक्षय के खाते में फाइनली एक क्लीन-हिट आने वाली है.

'जॉली एलएलबी 3' ने वीकेंड में किया धमाका

सुभाष कपूर की नई फिल्म में पहले जॉली अरशद वारसी और दूसरे जॉली अक्षय कुमार एक साथ आए. फिल्म में किसानों के हित से जुड़ी ऐसी कहानी थी जिसने जनता को अपील किया. 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज होने के दिन यानी शुक्रवार को जनता शायद फिल्म के कंटेंट का दम आजमाना चाहती थी. इसलिए पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार एवरेज ही रही और फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ये ओपनिंग कलेक्शन 'जॉली एलएलबी 2' की ओपनिंग 13.2 करोड़ रुपये से कम था.

लेकिन पॉजिटिव रिव्यूज और जनता से मिली तारीफों ने शनिवार को जबरदस्त असर दिखाया. दूसरे दिन सुबह से ही थिएअर्स में 'जॉली एलएलबी 3' के शोज में सॉलिड भीड़ जुटनी शुरू हो गई. दोपहर बाद तो फिल्म का क्रेज अलग ही लेवल पर पहुंचने लगा. इसका नतीजा ये रहा कि शनिवार को फिल्म की कमाई में 60% का जंप आया. शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 20 करोड़ रुपये पहुंच गया.

रविवार को भी फिल्म के लिए ऐसा ही क्रेज नजर आया. बल्कि ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार को 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन एक बार फिर से थोड़ा बढ़ा है. तीसरे दिन फिल्म ने 21 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है. पहले तीन दिन, यानी ओपनिंग वीकेंड में इसने 53 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है. जबकि 'जॉली एलएलबी 2' का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 50.46 करोड़ रुपये था. यानी नई फिल्म का ओपनिंग डे, पिछली फिल्म से कम रहा. मगर फाइनल वीकेंड कलेक्शन उससे ज्यादा. ये बताता है कि 'जॉली एलएलबी 3' को जनता का सपोर्ट मिल चुका है.

पहले हफ्ते में दमदार कमाई करेगी 'जॉली एलएलबी 3'

शनिवार-रविवार को फिल्म के लिए जैसा क्रेज रहा, वो बताता है कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है. इसलिए मंडे को भी इसकी कमाई में आने वाली गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होगी. अनुमान लगाया जा सकता है कि मंडे को कलेक्शन 6-8 करोड़ की रेंज में रह सकता है. मंगलवार को सस्ते टिकट का ऑफर एक बार फिर से फिल्म की कमाई थोड़ी बढ़ाएगा.

गुरुवार को पहला हफ्ता पूरा होने तक 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी होगी. जिस तरह ऑडियंस इस फिल्म के लिए जुट रही है, ये आंकड़ा 80 करोड़ के करीब भी जा सकता है. अगले शुक्रवार इसके सामने कोई बड़ी रिलीज नहीं होगी इसलिए नए वीकेंड में जंप भी तगड़ा मिलेगा.

'जॉली एलएलबी 3' को बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए कम से कम दो हफ्ते का समय बिना किसी कॉम्पिटीशन के मिलेगा. ऐसे में ये फिल्म ना सिर्फ 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, बल्कि ये 140 करोड़ या उससे ज्यादा कलेक्शन कर जाएगी. 2021 में आई सूर्यवंशी के बाद अक्षय की सिर्फ दो फिल्मों ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है- स्काईफोर्स और हाउसफुल 5.

'स्काईफोर्स' के आंकड़ों को ट्रेड में भरोसेमंद नहीं माना जाता क्योंकि मेकर्स पर खुद टिकट खरीदने और बल्क बुकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इस फिल्म का बजट भी 150 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट किया गया था. इसलिए इसे 131 करोड़ कमाने के बावजूद कामयाब फिल्म नहीं माना जाता. जबकि 'हाउसफुल 5' भी बड़े बजट की मल्टीस्टार होने के बावजूद फायदे का सौदा नहीं मानी जाती. इसलिए पिछले 4 सालों में 'जॉली एलएलबी 3' अक्षय की पहली फिल्म होगी जो बिना किसी शक के क्लीन हिट बनेगी.

