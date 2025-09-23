scorecardresearch
 

'जॉली एलएलबी 3' मंडे टेस्ट में फंसी, अक्षय की फिल्म पहले वर्किंग डे से ही पड़ी स्लो

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने धीमी शुरुआत के बाद वीकेंड में दमदार बिजनेस किया था. मगर दमदार वीकेंड कलेक्शन करके आ रही हर फिल्म के सामने सोमवार स्पीड ब्रेकर की तरह अड़ा रहता है. क्या 'जॉली एलएलबी 3' इसे पार कर पाई?

सोमवार को स्लो पड़ी 'जॉली एलएलबी 3' (Photo: Screengrab- Youtube / Star Studios)
'जॉली एलएलबी 3' को एडवांस बुकिंग में जैसी शुरुआत मिली थी, उससे लगा था कि अक्षय की एक और फिल्म उम्मीद से स्लो परफॉर्म करने वाली है. मगर शुक्रवार को एवरेज शुरुआत के बाद जिस तरह इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ी उससे सिर्फ अक्षय फैन्स ही नहीं, फिल्म ट्रेड को भी सुकून मिला. 

वीकेंड में 'जॉली एलएलबी 3' ने दमदार कलेक्शन के साथ सॉलिड आंकड़ा जुटाया. लेकिन हर फिल्म का असली टेस्ट सोमवार को होता है. जब कामकाजी हफ्ता शुरू होता है तो थिएटर्स में दर्शक घटने लगते हैं. और जो फिल्म सोमवार को टिके रहने में कामयाब हो जाती है, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है. मगर 'जॉली एलएलबी 3' इस मंडे टेस्ट में फंसती हुई नजर आई. 

कितना रहा 'जॉली एलएलबी 3' का मंडे कलेक्शन?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म को पहले ही दिन से क्रिटिक्स और जनता की सॉलिड तारीफें मिलीं. इसका असर शनिवार को कलेक्शन में आए जंप में तो दिखा ही, संडे को भी फिल्म का बिजनेस बुलंद बना रहा. . 

वीकेंड में 53 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करके आ रही 'जॉली एलएलबी 3' से सोमवार को दमदार तरीके से टिके रहने की उम्मीद थी क्योंकि जनता का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इसके साथ था. लेकिन ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि मंडे को फिल्म ने उम्मीद से कम बिजनेस किया है. सैकनिल्क के अनुसार, चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट कलेक्शन करीब 5.50 करोड़ रुपये रहा. 

शनिवार-रविवार को 20 करोड़ कमाने वाली फिल्म के हिसाब से ये मंडे कलेक्शन काफी कम है. शुक्रवार के हिसाब से देखने पर भी ये आंकड़ा कमजोर नजर आता है. पहले दिन फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था मगर इसके मुकाबले मंडे कलेक्शन लगभग 60% कम है. 4 दिन में इसका टोटल कलेक्शन लगभग 59 करोड़ रुपये हुआ है.

लाइफटाइम कलेक्शन पर पड़ेगा असर
वीकेंड में 'जॉली एलएलबी 3' का वर्ड ऑफ माउथ और इसकी बॉक्स ऑफिस रफ्तार देखकर लगा था कि पहले हफ्ते में इसका कलेक्शन 80 करोड़ तक जा सकता है. मगर मंडे कलेक्शन का असर अब फिल्म की स्पीड पर पड़ने वाला है. मंगलवार को मल्टीप्लेक्स थिएटर्स का 'ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे' ऑफर थोड़ी मदद जरूर करेगा. मगर ट्रेंड ये रहा है कि बुधवार-गुरुवार का कलेक्शन, मंडे के मुकाबले नीचे ही जाता जाएगा. 

अब 'जॉली एलएलबी 3' एक हफ्ते में पूरे 75 करोड़ कमाने में भी चूकती नजर आ रही है. शुक्रवार से इसके सामने कोई बड़ी नई फिल्म तो नहीं होगी, मगर दर्शक ऐसे ही कम हुए तो दो हफ्ते में भी इसका कलेक्शन 110 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाएगा. अब देखना है कि अक्षय की इस फिल्म का टोटल कलेक्शन कैसा रहता है. 

