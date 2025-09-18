अक्षय-अरशद की 'जॉली एलएलबी 3' के लिए स्लो है बुकिंग, पिछली फिल्म से भी छोटी होगी ओपनिंग!

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. 2013 में आई 'जॉली एलएलबी' में अरशद ने लीड रोल निभाया था. दर्शकों से सॉलिड रिस्पॉन्स पाने वाली ये फिल्म उस साल सरप्राइज हिट रही थी. फिल्म का रिस्पॉन्स देखते हुए ही मेकर्स ने 2017 में इसका सीक्वल 'जॉली एलएलबी 2' बनाया.

अक्षय ने अरशद को रिप्लेस किया और दूसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बनी. शायद मेकर्स ने इस फ्रैंचाइजी का पोटेंशियल देखते हुए ही तीसरे पार्ट को हरी झंडी दिखाई जिसमें अरशद और अक्षय आमने सामने हैं. 'जॉली एलएलबी 3' के ट्रेलर को जनता से ठीकठाक रिस्पॉन्स मिला था. मगर एडवांस बुकिंग में फिल्म की रफ्तार थोड़ी स्लो नजर आ रही है. आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि 'जॉली एलएलबी 3', इस फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्म से कम ही ओपनिंग कर पाएगी.

कैसी है 'जॉली एलएलबी 3' की एडवांस बुकिंग?

पिंकविला की रिपोर्ट बताती है कि नेशनल चेन्स में इस फिल्म के लिए बुधवार रात तक 20 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे. मगर बुधवार शाम से ही PVR-Inox ने, सभी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर, अपने थिएटर्स में 'जॉली एलएलबी 3' के शोज डीलिस्ट करने यानी हटाने शुरू कर दिए थे. ये एक बहुत सरप्राइज भरी बात थी.

अब सामने आया है कि इस सिनेमा चेन और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच, वर्चुअल प्रिंट फीस (VPF) को लेकर तनातनी हो गई थी. VPF काफी लंबे समय से थिएटर्स और फिल्ममेकर्स के बीच पंगे की वजह बना हुआ है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि थिएटर चेन ने मेकर्स से करीब 3.5 करोड़ रुपये VPF की डिमांड की थी, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इनकार कर दिया. इसलिए PVR-INOX के थिएटर्स में 'जॉली एलएलबी 3' के शोज हटने लगे.

हालांकि, गुरुवार दोपहर में आई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस मामले का हल निकाल लिया गया है. अब टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर, इस सिनेमा चेन में 'जॉली एलएलबी 3' के शोज फिर से बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं. मगर बीच में बुकिंग रुकने का नुक्सान ये हुआ है कि नेशनल चेन्स में फिल्म की बुकिंग का फाइनल आंकड़ा थोड़ा कम हो जाएगा.

ये रिपोर्ट लिखे जाते समय, बुक माय शो पर 'जॉली एलएलबी 3' के करीब ढाई हजार टिकट, पिछले एक घंटे में बुक हुए हैं. ये एक ठीकठाक रफ्तार है. जैसे-जैसे शाम होगी, बुकिंग की स्पीड और बढ़ेगी. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रिलीज से पहले तक इस फिल्म के करीब 40 हजार टिकट नेशनल चेन्स में बुक हो चुके होंगे.

कितना होगा 'जॉली एलएलबी 3' का ओपनिंग कलेक्शन?

राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ', अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हाल ही में आई 'परम सुंदरी' के लिए नेशनल चेन्स में एडवांस बुकिंग 30 हजार या उससे ज्यादा थी. इन फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन 7 करोड़ या उससे ज्यादा रहा था.



नेशनल चेन्स में जितनी बुकिंग का अनुमान है, वो कहता है कि 'जॉली एलएलबी 3' को 8-9 करोड़ रुपये की रेंज में ओपनिंग तो मिल ही सकती है. 'जॉली एलएलबी' फ्रैंचाइजी को फैन्स में अभी तक अच्छी पॉपुलैरिटी मिली है. अक्षय की फिल्मों का रिकॉर्ड लॉकडाउन के बाद से थोड़ा कमजोर चल रहा है इसलिए दर्शक टिकट बुक कराने से पहले, रिव्यूज और फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ का इंतजार करेंगे.

अगर फिल्म को सुबह के शोज में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो दोपहर बाद दर्शक बढ़ने लगेंगे और शाम के शोज भी भरेंगे. ऐसे में 'जॉली एलएलबी 3' दहाई का आंकड़ा पार कर जाएगी और ओपनिंग कलेक्शन 10-11 करोड़ तक चला जाएगा. लेकिन तब भी ये पिछली फिल्म, 'जॉली एलएलबी 2' से कम ही होगा जिसने पहले दिन 13 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था.

इस साल का ट्रेंड ये रहा है कि कंटेंट ही किंग है. अगर जनता को फिल्म पसंद आ जाती है, तो जनता टिकट खरीदने लगती है. यानी अगर 'जॉली एलएलबी 3' को रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो छोटी ओपनिंग के बावजूद इसका टोटल कलेक्शन दमदार रहेगा.

