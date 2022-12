'पठान' में जॉन अब्राहम के हाथ पर लिखी उस मशहूर सिंगर की लाइन, जिसे 'जिंदाबाद' न कहने पर स्टूडेंट ने अपनी टीचर पर चला दी थी गोली!

शाहरुख खान और उनकी आने वाली फिल्म 'पठान' का नाम आजकल खूब चर्चा में है. फिल्म का पहला गाना 'बेशर्म रंग' आते ही विवादों में पड़ गया और शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर भी काफी बातें हो रही हैं. लेकिन इन सब के बीच में 'पठान' की कास्ट में शामिल तीसरे स्टार जॉन अब्राहम पर जनता का ध्यान कम ही जा रहा है.

जॉन 'पठान' में शाहरुख के सामने विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उनके पहले लुक से ही ये साफ हो गया था कि उनका किरदार भरपूर खतरनाक होने वाला है. शनिवार को जॉन के बर्थडे पर शाहरुख ने फिल्म से उनका एक नया लुक शेयर किया, जिसमें उनके विलेन कैरेक्टर की इंटेंसिटी और भी खतरनाक लग रही है. मगर 'पठान' से जॉन की इस नई तस्वीर में उनके हाथ पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया. जॉन के हाथ पर एक लाइन लिखी है और वो लाइन उनके नेगेटिव किरदार को और भयानक बना रही है. लेकिन इस लाइन की कहानी और जॉन के किरदार से कनेक्शन बहुत दिलचस्प है.

जॉन अब्राहम का 'पठान' लुक

'पठान' में जॉन के हाथ पर क्या लिखा है?

शाहरुख ने जॉन का जो लुक शेयर किया है उसमें वो ब्लैक लेदर जैकेट और कार्गो पहने नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में एक गन है और हाथ पर लिखा है- 'Everyone will come to my funeral to make sure that I stay dead'. इस लाइन का हिंदी में अर्थ कुछ यूं होगा कि 'मेरे क्रियाकर्म पर हर कोई आएगा, ये पक्का करने कि मैं जिंदा न हो जाऊं'. ये एक लाइन ही अपने आप में बता रही है कि 'पठान' में जॉन का किरदार कितना खौफनाक होने वाला है.

'पठान' में जॉन अब्राहम के हाथ पर लिखी लाइन

कहां से निकली ये लाइन?

'पठान' के पहले पोस्टर में ही जॉन के हाथ पर कुछ लिखा हुआ सा दिख रहा था, मगर नए लुक में ये बहुत साफ दिख रहा है. ये लाइन कोई भी बोले तो उसके सामने खड़ा आदमी एक बार तो जरूर सिहर जाएगा. ये भयानक लाइन एक मशहूर इंग्लिश रॉक गाने 'फोर रस्टेड हॉर्सेज' (Four Rusted Horses) में आती है. ये गाना पॉपुलर अमेरिकन सिंगर मर्लिन मैन्सन ने गाया है. मर्लिन मैन्सन एक बैंड के लीड सिंगर हैं जो उन्हीं के नाम पर है. बैंड के 2009 में आए एल्बम 'The High End OF Low' में ये गाना था.

मर्लिन मैन्सन

'फोर रस्टेड हॉर्सेज' जितना जमकर पॉपुलर हुआ उतने ही इसपर डार्क होने के भी आरोप लगे. अमेरिकन पॉप कल्चर में मैन्सन जितने पॉपुलर हैं, उतना ही उन्हें और उनके काम को नेगेटिविटी फैलाने वाला भी माना जाता है. उन्होंने अपना नाम दो ऐसी शख्सियतों के नामों को जोड़कर बनाया जिनकी जिंदगी में काफी डार्क हिस्से रहे- मर्लिन मनरो और चार्ल्स मैन्सन. वैसे मर्लिन मैन्सन का असली नाम ब्रायन ह्यू वार्नर है.

कयामत के चार घुड़सवार

ईसाई धर्मशास्त्रों और 'एपोकलिप्स' (सृष्टि का अंत) पर लिखे साहित्य में 'फोर हॉर्समेन ऑफ एपोकलिप्स' (कयामत के चार घुड़सवार) का जिक्र आता है जो कयामत लेकर आते हैं. माइथोलॉजी के हिसाब से पहला घुड़सवार सफेद घोड़े पर तीर-कमान लिए चलता है और युद्ध का आह्वान करता है.. दूसरा लाल घोड़े पर तलवार लिए चलता है और सिविल वॉर का सिंबल है. काले घोड़े पर आने वाला तीसरा घुड़सवार एक अनाज व्यापारी है और अकाल का इशारा करता है. जबकि चौथा घोड़ा फीके-जर्द रंग का है और उसपर मौत सवारी करती है.

माइथोलॉजी कहती है कि इन्हें धरती का एक हिस्सा दिया गया जहां ये तलवार, अकाल और महामारी, और धरती के दानवों के जरिए लोगों के प्राण ले सकें. माना जाता है कि मैन्सन के गाने 'फोर रस्टेड हॉर्सेज' के बोल इसी माइथोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं. गाने में एक लाइन है जिसका अर्थ कुछ इस तरह निकलता है कि 'चार जंग खाए (यानी अनुपयोगी हो चुके) घोड़े, जिनका अपनी ही लगाम से दम घुट गया है.'

हत्याओं से जुड़ा मर्लिन मैन्सन का नाम

मर्लिन मैन्सन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो नास्तिक हैं और ईश्वर में आस्था नहीं रखते. हालांकि उन्होंने खुद कई बार इस बात से इनकार किया है. उनकी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ कई बड़े विवादों का हिस्सा रही है. लेकिन इनमें सबसे बड़े मामले वो रहे जब अलग-अलग हत्याओं से उनका नाम जोड़ा गया.

मर्लिन मैन्सन

1999 में अमेरिका के कोलोराडो में, कोलंबाइन हाई स्कूल के दो सीनियर्स एरिक हैरिस और डिलन क्लेबोल्ड ने स्कूल के 12 छात्रों और एक टीचर की हत्या कर दी, और 24 अन्य लोगों को घायल कर दिया. इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों ने खुद भी आत्महत्या कर ली. इस कांड के समय मर्लिन मैन्सन पर तरह-तरह के आरोप लगे और उन्हें 'हत्यारों को प्रेरणा देने वाला शैतान का पुजारी' तक कहा गया. लेकिन बैंड और मर्लिन पर लगे अधिकतर आरोप झूठे निकले.

'मर्लिन मैन्सन जिंदाबाद' न कहने पर स्टूडेंट ने टीचर पर चला दी गोली

साल 2000 में इटली में, एक स्कूल की तीन लड़कियों ने एक बूढ़ी नन की हत्या कर दी थी. रिपोर्ट्स आईं कि लड़कियों की डायरियों में मैन्सन के बारे में कई बातें लिखी थीं और उनकी तस्वीरें थीं. 2003 में जब फ्रांस में कुछ लड़कों ने ब्रिटिश वॉर हीरोज की कब्रों को नुकसान पहुंचाया, तब फ्रेंच मीडिया ने भी मैन्सन पर आरोप लगाया. उसी साल स्कॉटलैंड में एक 14 साल की लड़की जोडी जोंस की हत्या हुई और उसका शव इतनी बुरी हालत में मिला कि मीडिया ने इसे 'ब्लैक डेहलिया' केस जैसा कहा.

10 महीने बाद जोडी के बॉयफ्रेंड ल्यूक मिशेल को हत्या के संदेह पर गिरफ्तार किया गया. उसके घर से पुलिस ने मैन्सन के एल्बम 'द गोल्डन एज ऑफ ग्रोटेस्क' (The Golden Age of Grotesque) की एक कॉपी जब्त की, जो मिशेल ने जोडी की हत्या के दो दिन बाद खरीदी थी. इस एल्बम की एक शॉर्ट फिल्म में 10 मिनट के हिस्से में मर्लिन मैन्सन की पेंटिंग्स थीं, जिसमें उन्होंने 'ब्लैक डेहलिया' की बुरी तरह खराब हो चुकी डेड बॉडी को चित्रित किया था.

कोलंबाइन हाई स्कूल के अलावा भी कई स्कूल शूट आउट से मर्लिन मैन्सन का नाम जुड़ा. 2009 में लूसियाना में एक 15 साल का स्टूडेंट, जस्टिन डुसे बैग में सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल ले आया. उसने टीचर से कहा कि वो 'मर्लिन मैन्सन' जिंदाबाद कहे. मना करने पर डुसे ने दो शॉट फायर कर दिए लेकिन टीचर का सिर बाल-बाल बच गया. उसने खुद को भी गोली मार ली और एक हफ्ते बाद इंजरी से उसकी मौत हो गई.

गाने की एक लाइन और जॉन का किरदार

'पठान' में जॉन अब्राहम के हाथ पर 'फोर रस्टेड हॉर्सेज' गाने की जो लाइन लिखी है, उसे वैसे तो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है. मगर इस लाइन से एक इशारा और मिलता है कि शायद हीरो शाहरुख खान, 'पठान' में जॉन के किरदार को पूरी तरह नहीं मार पाएंगे. ये बात भी अब सभी को पता है कि 'पठान' यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में बनी फिल्म है. इस यूनिवर्स में सलमान खान की टाइगर फ्रैंचाइजी और ऋतिक रोशन-टाइगर श्रॉफ की 'वॉर' भी आ चुकी हैं.

स्पाई यूनिवर्स में ऋतिक और 'पठान' की फीमेल लीड, दीपिका पादुकोण 'फाइटर' में साथ नजर आने वाले हैं. सलमान खान का स्पाई अवतार भी अगले ही साल 'टाइगर 3' में नजर आने वाला है. पिछले कुछ समय से ये चर्चा भी गर्म है कि यश राज स्टूडियो इसी यूनिवर्स में कई और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें से किसी एक फिल्म में शाहरुख, ऋतिक, सलमान वगैरह सारे बड़े स्टार्स एक साथ आ सकते हैं. जॉन के हाथ पर लिखी लाइन में कहना कि 'कहीं दोबारा जिंदा न हो जाऊं' इशारा करता है कि शायद स्पाई यूनिवर्स में जॉन का किरदार आने वाली किसी और फिल्म में भी नजर आए.