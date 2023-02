जावेद अख्तर पर भड़क रहे पाक सेलेब्रिटी, राइटर ने कहा- 'तब तो तालियां बजा रहे थे'

गीतकार जावेद अख्तर ने जिस तरह पाकिस्तान में जाकर वहां की अवाम को आईना दिखाया, उसकी जबरदस्त चर्चा है. इंडिया में जावेद अख्तर की सराहना हो रही है. वहीं पाकिस्तानी बौखला गए हैं. सिंगर अली जफर, जिन्होंने गरमजोशी से जावेद का स्वागत किया था, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर की बात पर तालियां बजा रही पाकिस्तानी ऑडियंस को निशाने पर लिया जा रहा है. पाकिस्तानी अपने ही लोगों की आलोचना कर रहे हैं.

जावेद अख्तर के बयान पर पाकिस्तानियों ने बजाई ताली

वायरल वीडियो में जब जावेद अख्तर पाकिस्तानियों को सरेआम सुना रहे हैं और वहां बैठी ऑडियंस तालियां बजा रही है. अपने देश की बेइज्जती पर जिस तरह पाकिस्तानी लोग तालियां बजा रहे हैं, उसकी आलोचना हो रही है. यूजर्स का कहना है कि जावेद अख्तर का खुली बाहों से स्वागत किया, एंटरटेन किया, उनके लिए गाने गाए, उनकी तरफ से अच्छे की उम्मीद थी. जो लोग तालियां बजा रहे थे, उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए. पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान ने कहा- दूध में मक्खी डालकर नहीं देनी चाहिए. आप हमारे मेहमान थे और कोई सेंस होती है. मौका देखकर बात होनी चाहिए, आपने वापसी की परवाह ज्यादा की और ये शोशा छोड़ा ताकि वहां आपकी तारीफ हो. निहायत घटिया बात की. आपसे ये उम्मीद नहीं थी अफसोस.

एक्टर प्रोड्यूसर एजाज असलम ने ट्वीट में लिखा- जावेद अख्तर के दिल में इतनी नफरत है तो उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था. हमने तब भी आपको सेफली यहां से जाने दिया. आपकी नॉनसेंस को ये हमारा जवाब है. लोगों का जावेद अख्तर से यही सवाल है कि अगर उन्हें पाकिस्तान आतंकी देश लगता है तो क्यों वे उनके मुल्क गए? यूजर्स ने पूछा- किसने जावेद को पाकिस्तान में इंवाइट किया?

#javedakhtar Doodh mein Makhi Daal kar nae dyni chahiye. Aap Hamaray Mehman thy & koi sense hoti hy. Moka Mehal dekh kar baat karni chahiye. Apny wapsi ki parwa zyada ki aur yeh shosha chora so that Wahan apki wah wah ho. Nihayat ghatiya baat ki. Apsy yeh umeed na thi. Afsos pic.twitter.com/4VP2IQFtJQ — Mishi khan (@mishilicious) February 21, 2023

जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन

फैज फेस्टिवल में पाकिस्तानियों के तालियां बजाने पर राइटर ने पहली बार रिएक्ट किया है. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा- उन सभी लोगों ने तालियां बजाई थी. वो मुझसे सहमत थे. कई लोग हैं जो भारत को पसंद करते हैं, वो हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं. हम कैसे मिलियन लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे जो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं. जब जावेद अख्तर से पूछा गया क्या ये वक्त था जब दोनों देशों को बात करनी चाहिए? इसके जवाब में गीतकार ने कहा- इस पर बोलने की मेरी क्षमता नहीं. जो लोग पावर में हैं, जिनके पास पोजिशन है, वो समझते हैं क्या हो रहा है. क्या स्थिति है, इसे कैसे लेकर जाना है. पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी संस्थान एक मत पर नहीं हैं.

पाकिस्तानियों ने पूछा- किसने जावेद को बुलाया?

पाकिस्तानियों ने जावेद अख्तर का उनके देश में वेलकम करने वाले सेलेब्स और उनके साथ फोटो-वीडियो शेयर करने वालों को फटकार लगाई है. अली जफर का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. अली और जावेद का जैम सेशन का वीडियो सामने आया था. जिसमें दोनों ने म्यूजिकल जुगलबंदी से समां बांध दिया था. पर किसे पता था ये मुलाकात ऐसा अंजाम लाएगी. एक्ट्रेस सरवत जी ने जावेद संग तस्वीर शेयर की थी. उनकी पाकिस्तानी निंदा कर रहे हैं.

Mr javed akhtar would you mind shedding some light on Kashmir issue ? You shouldn’t have come if you have so much hatred for pakistan, we still let u go back safely & thats our answer to your nonsense #javedakhtar #goback #nonsense # pic.twitter.com/b7DCIdnH1o — aijaz aslam (@aijazz7) February 21, 2023

Country is near to Bankrupt. Poverty, Unemplyment and hopelessness at its peak. Look at these chaps who are praising a person who is Anti Pakistrani, Anti Islam, supporter of LGBTQ and a ATHIEST

If our nation can't change its priorties will face a devastating Future#javedakhtar pic.twitter.com/e7s3xKgGaD — USAMA (@Iamuak_) February 21, 2023

The universe brings the opportunity to sing one of my favourite love songs written by the legendary @Javedakhtarjadu sahab in front of him for the love of my life @AyeshaFazli #love #peace #javedakhtar #poetry #music pic.twitter.com/ZZgOVlsiwc — Ali Zafar (@AliZafarsays) February 20, 2023



जावेद ने फैज फेस्टिवल में क्या कहा था?

फैज फेस्टिवल में गीतकार ने कहा था- हमने तो नुसरत और मेहदी हसन के बड़े-बड़े फंक्शन किए. लेकिन आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ. तो हकीकत ये है चलिए अब हम एक दूसरे पर इल्जाम ना दें, अहम बात ये है आजकल जो फिजा इतनी गरम है, वो कम होनी चाहिए. हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था. वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना ही इजिप्ट से आए थे. वो लोग आपके मुल्क में अभी भी घूम रहे हैं. तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए.