Indian Pro Music League: गोविंदा-श्रद्धा-राजकुमार संग सलमान खान की मेगा सेल्फी

एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक मेगा सेल्फी पोस्ट की है. इस फोटो में कई सितारे एक साथ नजर आ रहे हैं. सलमान खान ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- यहां तो एक सेल्फी बनती है. The world's biggest music league is here! चल मेगा सेल्फी ले ले रे.

सलमान के साथ नजर आए ये सितारे

इस फोटो में सलमान खान के साथ गोविंदा, गोविंदा की पत्नी और बेटी, रितेश देशमुख, जेनिलिया देशमुख, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, करण वाही पोज देते दिख रहे हैं.

मालूम हो कि Indian Pro Music League आज रात 8 बजे जीटीवी पर आने वाला है. सलमान खान इसके ब्रैंड एम्बेसडर हैं. इसे करण वाही और वलूषा होस्ट कर रहे हैं. फोटो में सलमान खान कैजुअल अवतार में नजर आ रहे हैं. फोटो ज्यादातर लोग ब्लैक कलर पहने दिख रहे हैं.

बता दें कि बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के बारे में बताया था.

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके पास अभी राधे, कभी ईद कभी दिवाली और किक 2 जैसी फिल्में लाइनअप हैं. सलमान की फिल्म राधे को ईद के मौके पर थिएटर में रिलीज किया जाएगा. सलमान ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी.

सलमान खान ने लिखा था- मैं थिएटर मालिकों और एग्जिबिटर्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझता हूं, जिससे वो गुजर रहे हैं और राधे को थिएटर में रिलीज करके मैं उनकी मदद करना चाहता हूं. ईद के लिए कमिटमेंट थी, और ये 2021 की ईद पर पूरी होगी. इस साल ईद पर थिएटर में राधे एंजॉय करिए.