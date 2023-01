Golden Globe Awards 2023 में भारत का जलवा: राजामौली की 'RRR' के 'Naatu Naatu' ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड

Golden Globe Awards 2023 Live Updates: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का 80वां संस्करण अमेरिका में हो रहा है. यह लॉस एंजेलिस के बेवर्ली हिल्स में हो रहा है. रेड कार्पेट पर इस बारी इंडिया से भी लोग शामिल हुए हैं. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स जीतने की दौड़ में दुनियाभर से फिल्में मुकाबला कर रही हैं.

RRR के 'नाटू नाटू' सॉन्ग ने जीता अवॉर्ड



एसएस राजामौली की फिल्म RRR के 'नाटू नाटू' सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड मिला है. जूनियर एनटीआर, राम चरण और आलिया भट्ट के लिए बेहद ही खुशी की बात है. साथ ही इंडियन सिनेमा के लिए भी यह गर्व की बात है. एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' दरअसल, दो कैटगरी के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में नॉमिनेट हुई है. यह नॉन इंग्लिश लैंग्वेज और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर के लिए नॉमिनेट हुई है.



The winner for Best Song - Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @rrrmovie! Congratulations! 🎥✨🎵 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ePaXzJ1AoL — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023



एसएस राजामौली की फिल्म RRR का 'नाटू नाटू' सॉन्ग साल 2022 के हिट ट्रैक्स में से एक रहा है. इसके तेलुगू वर्जन को वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर एमएम कीरावानी ने कंपोज किया और काला भैरवा के साथ राहुल सिप्लीगुंज ने लिखा है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स लेने के लिए कीरावानी स्टेज पर पहुंचे थे. बता दें कि 2023 के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन्स की घोषणा 12 दिसंबर 2022 को हुई थी.

राम चरण हैं बेहद खुश

राम चरण ने बेस्ट सॉन्ग अवॉर्ड जीतने की खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की है. उन्होंने कीरावानी की गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के साथ भी फोटो शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, "और हम जीत गए, गोल्डन ग्लोब". केवल राम चरण के लिए ही बल्कि पूरे भारत देश और फिल्म की पूरी टीम के लिए यह बेहद ही गर्व की बात है.

राम चरण ने बताया सॉन्ग शूट करने का एक्स्पीरियंस

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर राम चरण ने वैरायटी मैगजीन में कार्यरत मार्क मालकिन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब वह एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे और 'नाटू नाटू' पर उन्हें जोरदार डांस करना था तो कैसा एक्स्पीरियंस रहा? राम ने कहा कि मेरे घुटने दर्द कर रहे थे, और इसके बारे में बात करते हुए अभी भी शायद कर रहे हैं (हंसते हुए). यह एक तरह का ब्यूटीफुल टॉर्चर था और देखिए, यह हमें कहां ले आया. हम आज यहां खड़े हैं और इस कार्पेट पर खड़े होकर इसके बारे में बात कर रहे हैं. सबको इसके लिए शुक्रिया.

अवॉर्ड जीतने के बाद पूरी टीम थी खुश

जब गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में 'नाटू नाटू' को बेस्ट सॉन्ग अवॉर्ड घोषित किया गया तो पूरी टीम के लिए यह बेहद ही खुशनुमा पल रहा. एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर और राम चरण, सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं और कीरावानी स्टेज पर अवॉर्ड लेने के लिए गए. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

RRR के साथ इन फिल्मों के गाने रहे रेस में



एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' के 'नाटू नाटू' सॉन्ग के साथ जो गाने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, उनमें टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग 'कैरोलीना', Guillermo del Toro’s Pinocchio का सॉन्ग 'ciao papa', 'टॉप गनः मैवरिक' का सॉन्ग 'होल्ड माय हैंड', लेडी गागा, ब्लडपॉप और बेंजामिन राइस का सॉन्ग 'लिफ्ट मी अप' था जो 'ब्लैक पैंथरः वकांडा फॉरएवर' का था.

एसएस राजामौली की फिल्म RRR एक फिक्शनल फिल्म है, जिसकी कहानी दो बहादुर क्रांतिकारियों पर आधारित है- सिताराम राजू और कोमाराम भीम. कहानी 1920 के दशक की दिखाई गई है. फिल्म में राम चरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन नजर आए. हालांकि, आलिया और अजय का स्पेशल अपीयरेंस था. फिल्म पिछले साल मार्च के महीने में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसने ग्लोबल लेवल पर 1200 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. बॉक्स ऑफिस पर यह जबरदस्त हिट साबित हुई थी. दो दशक में यह पहली फिल्म है जो गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है.

इसके अलावा 'बेस्ट पिक्चर- नॉन इंग्लिश सेगमेंट' में RRR कोरियन रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म 'डिसीजन टू लीव' से टक्कर में है. इसके अलावा जर्मन एंटी वॉर फिल्म All Quiet on the Western Front, अर्जेंटीना ड्रामा फिल्म Argentina, 1985 और फ्रेंच डच ड्रामा फिल्म 'क्लोज' भी इस अवॉर्ड को जीतने की रेस में शामिल है.