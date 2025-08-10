scorecardresearch
 

'धर्मेंद्र ने किया बाहर', शेखर कपूर ने खुद नहीं छोड़ी थी बॉबी देओल की फिल्म, सालों बाद तोड़ी चुप्पी

'मिस्टर इंडिया' बनाने वाले शेखर कपूर ने खुलासा किया है कि उन्हें बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म 'बरसात' से निकाला गया था. उन्होंने फिल्म को नहीं छोड़ा था. बल्कि धर्मेंद्र ने उन्हें निकालकर राजकुमार संतोषी को डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का जिम्मा दिया.

बॉबी देओल की 'बरसात' से बाहर हुए थे शेखर कपूर (Photos: PTI, IMDb)
बॉबी देओल की 'बरसात' से बाहर हुए थे शेखर कपूर (Photos: PTI, IMDb)

फिल्ममेकर शेखर कपूर ने बॉलीवुड की देओल फैमिली से जुड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है. उनका कहना है कि धर्मेंद्र ने उन्हें बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म 'बरसात' से निकाला था. शेखर कपूर के लिए कहा जाता था कि उन्होंने फिल्म खुद अपनी मर्जी से छोड़ी थी. जबकि असल कहानी उन्होंने इससे उलट बताई है. शेखर का कहना है कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करें.

क्यों धर्मेंद्र ने दिखाया था शेखर कपूर को बाहर का रास्ता?

बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म 'बरसात' दरअसल उनके पिता धर्मेंद्र ने ही प्रोड्यूस की थी. कई सालों से फिल्म को लेकर ऐसी बातें सामने आई थीं कि राजकुमार संतोषी से पहले शेखर कपूर को फिल्म डायरेक्ट करने के लिए लाया गया था. मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो फिल्म से बाहर हो गए. खुद बॉबी देओल ने भी इस बात का जिक्र किया था कि शेखर कपूर ने अचानक उनकी फिल्म छोड़ी थी क्योंकि उन्हें दूसरी फिल्म बनाने का ऑफर आ गया था.

लेकिन अब शेखर कपूर ने इन सभी चर्चाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने फिल्मफेयर को बताया है कि उन्होंने फिल्म छोड़ी नहीं थी, बल्कि उन्हें निकाला गया था. डायरेक्टर ने कहा, 'मुझे फिल्मों से निकाला जाता है, मैं कभी उससे बाहर नहीं होता. बरसात सिर्फ एक आइडिया था जिसे बनाया जा रहा था और मुझे लगता है कि मैं धर्मेंद्र जी के आइडिया को उतना नहीं समझ पा रहा था. फिर सनी देओल तब लंदन में थे और उन्होंने राजकुमार संतोषी को कॉल किया जिन्होंने फिल्म की कमान संभाली.'

क्या 'बैंडिट क्वीन' के लिए शेखर कपूर ने छोड़ी थी 'बरसात'?

शेखर कपूर आगे बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में राजकुमार संतोषी से बात की थी. मगर अगले ही दिन उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया. डायरेक्टर ने बताया, 'मैंने राजकुमार संतोषी जी से बात की. उन्हें कहा कि चूंकि आपने देओल परिवार के सदस्यों के साथ काम किया है, क्या आप धर्मेंद्र जी से बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा हां मैं संभाल लेता हूं. और अगले ही दिन मुझे पता चलता है कि वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं. बस यही हुआ था.'

'लोग कहते हैं कि मैं फिल्म से बाहर निकला था, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो ऐसा नहीं हुआ था. ध्यान रहे कि मैंने इसके तुरंत बाद बैंडिट क्वीन फिल्म बनाई थी.' बॉबी देओल की फिल्म 'बरसात' बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म करने में कामयाब हुई थी. उनकी फिल्म में ट्विंकल खन्ना भी शामिल थीं, जो 1995 में रिलीज हुई थी. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

