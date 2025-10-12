Filmfare Awards 2025: 25 साल बाद अभिषेक बच्चन बने 'बेस्ट एक्टर', 'लापता लेडीज' के नाम रही शाम

'70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025' की शाम सितारों से सजी रही. पिछले साल की तरह, इस साल भी इसका आयोजन गुजरात में हुआ. शाहरुख खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, कार्तिक आर्यन समेत कई बॉलीवुड सितारों ने अहमदाबाद की शाम को खास बनाया.

इन सितारों ने जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड

इस इवेंट में पिछले साल 2024 में आईं कुछ फिल्मों को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया. 11 अक्टूूूबर की पूरी शाम आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' के नाम रही, जिसने अलग-अलग कैटेगरी में करीब 13 अवॉर्ड्स जीते. वहीं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू के 25 सालों बाद अपना पहला 'बेस्ट एक्टर' फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है. उन्हें ये अवॉर्ड शूजित सिरकार की 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए मिला. एक्टर ने इससे पहले तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' के तौर पर अपने नाम किए हैं.

अभिषेक के अलावा कार्तिक आर्यन भी पहला 'बेस्ट एक्टर' फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते हैं. उन्हें ये अवॉर्ड फिल्म 'चंदू चैम्पियन' के लिए मिला. उनके पास इससे पहले साल 2023 में आई 'भूल भुलैया 2' के लिए मौका था. वहीं आलिया भट्ट को फिल्म 'जिगरा' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है.

देखें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट:

बेस्ट फिल्म - लापता लेडीज

बेस्ट डायरेक्टर- किरण राव (लापता लेडीज)

बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स - शूजित सिरकार (आई वॉन्ट टू टॉक)

बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल (मेल) - अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक), कार्तिक आर्यन (चंदू चैम्पियन)

बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स - राजकुमार राव (श्रीकांत)

बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल (फीमेल) - आलिया भट्ट (जिगरा)

बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स - प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)

बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल (मेल) - रवि किशन (लापता लेडीज)

बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल (फीमेल) - छाया कदम (लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल - अरिजीत सिंह (लापता लेडीज)

बेस्ट लिरिक्स - प्रशांत पांडे (सजनी, लापता लेडीज)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम - राम सम्पत (लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल - मधुबंती बाग्ची (आज की रात, स्त्री2)

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड - जीनत अमान, श्याम बेनेगल

सिने आइकॉन - दिलीप कुमार, नूतन, मीना कुमारी, काजोल, श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रमेश सिप्पी (शोले), बिमल रॉय, शाहरुख खान, करण जौहर

बेस्ट डेब्यू मेल - लक्ष्य लालवानी (किल)

बेस्ट डेब्यू फीमेल - नितांशी गोयल (लापता लेडीज)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर - कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस) , आदित्य सुहास जमभाले (आर्टिकल 370)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - रफी महमूद (किल)

बेस्ट स्टोरी - आदित्य धर, मोनल ठक्कर (आर्टिकल 370)

बेस्ट स्क्रीनप्ले - स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)

बेस्ट कॉस्ट्यूम - दर्शन जलन (लापता लेडीज)

बेस्ट कोरियोग्राफी - बॉस्को सीजर (तौबा-तौबा, बैड न्यूज)

बेस्ट वीएफएक्स - रीडिफाइन (मुंज्या)

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर - राम सम्पत (लापता लेडीज)

बेस्ट साउंड डिजाइन - सुभाष साहो (किल)

बेस्ट एक्शन - सीयंग ओह, परवेज शेख (किल)

बेस्ट एडिटिंग - शिवकुमार वी पानेकर (किल)

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले - रितेश शाह, तुषार शीतल जैन (आई वॉन्ट टू टॉक)

बेस्ट डायलॉग - स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन - मयूर शर्मा (किल)

---- समाप्त ----