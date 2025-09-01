scorecardresearch
 

बनने से पहले बंद हुई प्रियंका-आलिया-कटरीना की फिल्म 'जी ले जरा'? फरहान अख्तर ने बताया सच

फरहान अख्तर ने अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'जी ले जरा' पर एक बड़ा अपडेट दिया है. काफी समय तक इसकी मेकिंग पर सस्पेंस बने रहने के बाद एक्टर ने बताया है कि वो इसे जरूर बनाएंगे. फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन जारी है.

'जी ले जरा' फिल्म पर बोले फरहान अख्तर (Photo: Instagram @faroutakhtar)
फिल्ममेकर-एक्टर फरहान अख्तर पिछले कुछ सालों में अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि डायरेक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जबसे उन्होंने 'डॉन 3' और 'जी ले जरा' जैसी फिल्में बनाने की अनाउंसमेंट की है, तभी से फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. हालांकि अभी तक इन प्रोजेक्ट्स पर क्या फाइनल अपडेट है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या है 'जी ले जरा' फिल्म पर फाइनल अपडेट?

फरहान अख्तर ने साल 2021 में अनाउंस किया था कि वो प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ संग फिल्म 'जी ले जरा' बनाएंगे. जो एक हद तक जोया अख्तर की 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी होगी, लेकिन इसकी कहानी फीमेल किरदारों के इर्द-गिर्द घूमेगी. मगर ये फिल्म अभी तक शुरू नहीं हो पाई है. 

ऐसा कहा जा रहा था कि प्रियंका, आलिया और कटरीना की डेट्स के कारण फिल्म का शेड्यूल नहीं बन पा रहा था. मेकर्स सभी एक्टर्स को एकसाथ नहीं ला पा रहे थे जिसके कारण उन्होंने फिल्म को बंद करने का फैसला किया. लेकिन अब इस फिल्म पर फाइनल अपडेट सामने आ चुका है. खुद फरहान ने कहा है कि 'जी ले जरा' को बंद नहीं किया गया है. वो लगातार इसपर काम कर रहे हैं. 

यूट्यूब चैनल Our Stupid Reactions को दिए इंटरव्यू में फरहान ने 'जी ले जरा' पर बात करते हुए कहा, 'मुझे ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं कि फिल्म को बंद कर दिया गया है. मैं तो बस इतना कहूंगा कि इसे ठंडे बस्ते में डाला गया है. ये एक ऐसी फिल्म है जो बनेगी. मुझे नहीं पता कब बनेगी, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार है.'

कब फरहान अख्तर बनाएंगे 'जी ले जरा'?

फरहान ने आगे बताया है कि फिल्म पर काफी सारा काम किया जा चुका है. हालांकि अभी फिल्म की फाइनल कास्टिंग क्या है, इसपर डायरेक्टर ने कोई कमेंट नहीं किया है. फरहान ने कहा, 'फिल्म पर हमने काफी काम पहले ही कर लिया है. मैंने शूट के लिए लोकेशन भी ढूंढकर खत्म कर लिया है और इसका म्यूजिक भी पहले रिकॉर्ड कर लिया है. सबकुछ हो चुका है. अब बस सही वक्त का इंतजार है जब हम फिल्म पर दोबारा काम करना शुरू करेंगे. लेकिन सवाल ये है कि क्या हम फिल्म बनाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल बनाएंगे.'

बात करें फिल्म 'जी ले जरा' की, तो पिछले चार सालों में इसपर काफी सारी अपडेट्स सामने आई थीं. खबर थी कि फिल्म से कटरीना कैफ ने बाहर होने का फैसला कर लिया है. वहीं प्रियंका चोपड़ा भी अपनी डेट्स के कारण इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुकी हैं. खुद फरहान अख्तर ने भी एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि उनकी फिल्म एक्टर्स की डेट्स के कारण टल रही है. अब देखना होगा कि क्या 'डॉन 3' के बाद, वो 'जी ले जरा' पर काम करेंगे या नहीं.

