scorecardresearch
 

Feedback

'द फैमिली मैन 3' में मनोज बाजपेयी से सीधी टक्कर लेंगे जयदीप अहलावत, किसकी होगी जीत?

एक्टर मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी के रूप में एक बार फिर लौट आए हैं. प्राइम वीडियो की मशहूर सीरीज 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही है. इसमें दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इमोशन्स और गहरे हैं, और हर किसी के पसंदीदा स्पाई श्रीकांत के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा.

Advertisement
X
'द फैमिली मैन 3' में मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत में होगी टक्कर (Photo: Screengrab)
'द फैमिली मैन 3' में मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत में होगी टक्कर (Photo: Screengrab)

वो पल जिसका लाखों फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब करीब है. एक्टर मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी के रूप में एक बार फिर लौट आए हैं. प्राइम वीडियो की मशहूर सीरीज 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही है. इसमें दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इमोशन्स और गहरे हैं, और हर किसी के पसंदीदा स्पाई श्रीकांत के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा. इस वापसी के साथ इसके क्रिएटर्स राज और डीके के लिए भी एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है, जो 'फर्जी' और 'सिटाडेल हनी बनी' जैसी हिट सीरीज दे चुके हैं. बताया जा रहा है कि 'द फैमिली मैन' का नया सीजन अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल होने वाला है. सिर्फ श्रीकांत के प्रोफेशनल सफर के लिए ही नहीं, बल्कि शो की सेटिंग के लिहाज से भी.

नॉर्थ पहुंच गया श्रीकांत 
 
इस बार श्रीकांत का मिशन एक ऐसे इलाके में उसे लेकर जाएगा, जो नया और खतरनाक है. इस पर बात करते हुए कृष्णा डीके ने कहा, 'हम काफी समय से इसपर काम कर रहे थे और इसमें अपना पूरा दिल लगाया है. सीजन 2 के अंत में ही हमने कहा था कि अगला सीजन नॉर्थ-ईस्ट में होगा, तो हमें ये बात शुरू से पता थी. लोकेशन, लोग और संस्कृति ये सब इस शो का अहम हिस्सा हैं, चाहे कोई भी सीजन हो. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ऐसे कई इलाके तीसरे सीजन में दिखाए जाएंगे, जहां की एनर्जी को महसूस करना जरूरी है.' इस बार जगह बदलने से कहानी में एक नया रंग जुड़ गया है, जो देशभर की असली जगहों और हालात से जुड़ी हुई है. इससे दर्शकों को एक नया और दिलचस्प अनुभव मिलने वाला है.

Advertisement

जयदीप-मनोज बाजपेयी की टक्कर

सम्बंधित ख़बरें

Movie masala Family man
मूवी मसाला: 'श्रीकांत तिवारी' की वापसी, इस दिन रिलीज होगी 'फैमिली मैन-3' 
The Family Man
Manoj Bajpayee की वेब सीरीज The Family Man 3 की रिलीज डेट आउट! 
The Family Man season 3 release date out: Manoj Bajpayee back with new threats, higher stakes
इस दिन रिलीज होगा मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन' का सीजन 3 
Hardik Pandya Pawan Singh wife News
ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में हार्दिक पंड्या! पवन सिंह की पत्नी ने लगाई गुहार 
Shahrukh Khan,Manoj Bajpai
शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर मनोज बाजपेयी ने क्या कहा? 

लेकिन असली रोमांच उस तगड़ी टक्कर में है जो इस बार श्रीकांत और रुक्मा के बीच होने वाली है. 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन में मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत में जबरदस्त मुकाबला देखने मिलेगा. इसमें दो दिग्गज आमने-सामने होंगे. इस हाई-वोल्टेज क्लैश ने पहले ही फैंस के बीच उत्सुकता को आसमान पर पहुंचा दिया है.

डायरेक्टर राज निदीमोरु ने मनोज बाजपेयी के श्रीकांत और जयदीप अहलावत के रुक्मा के बीच होने वाले इस टकराव के लिए अपनी उत्सुकता जताई. उन्होंने कहा, 'मनोज और जयदीप एक साथ आ रहे हैं. भारतीय सिनेमा के दो बेहतरीन कलाकार. जयदीप अहलावत का किरदार रुक्मा, हमारे पसंदीदा TASC एजेंट की एक गहरा और खतरनाक झलक है. उसका किरदार श्रीकांत के लिए ऐसा खतरा बनता है जो बहुत पर्सनल है और सोच के स्तर पर बिल्कुल अलग है. रुक्मा कहानी का मुख्य किरदार बन गया, जो श्रीकांत के बिल्कुल उलट है. उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड और बच्चा है. एक तरह का नॉन-फैमिली परिवार.'

राज और डीके की कमाल की जोड़ी एक बार फिर एक्शन, कॉमेडी और मिडिल क्लास जिंदगी की मजेदार हलचलों का शानदार मेल लेकर आ रही है. 'द फैमिली मैन 3' सिर्फ एक नया सीजन नहीं, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक इवेंट बन गया है. नॉर्थ-ईस्ट की पृष्ठभूमि में बड़े मिशन वाली कहानी, पसंदीदा किरदारों जैसे जेके (शारिब हाशमी) और सुचित्रा (प्रियमणि) की वापसी, और रुक्मा जैसे नए खतरे, ये सब मिलकर इसे एक शानदार अनुभव बना रहे हैं. इस बार श्रीकांत तिवारी के लिए देश और परिवार के बीच संतुलन बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा. 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर 'द फैमिली मैन' सीजन 3 स्ट्रीम होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement