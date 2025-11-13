'द फैमिली मैन 3' में मनोज बाजपेयी से सीधी टक्कर लेंगे जयदीप अहलावत, किसकी होगी जीत?

वो पल जिसका लाखों फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब करीब है. एक्टर मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी के रूप में एक बार फिर लौट आए हैं. प्राइम वीडियो की मशहूर सीरीज 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही है. इसमें दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इमोशन्स और गहरे हैं, और हर किसी के पसंदीदा स्पाई श्रीकांत के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा. इस वापसी के साथ इसके क्रिएटर्स राज और डीके के लिए भी एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है, जो 'फर्जी' और 'सिटाडेल हनी बनी' जैसी हिट सीरीज दे चुके हैं. बताया जा रहा है कि 'द फैमिली मैन' का नया सीजन अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल होने वाला है. सिर्फ श्रीकांत के प्रोफेशनल सफर के लिए ही नहीं, बल्कि शो की सेटिंग के लिहाज से भी.

और पढ़ें

नॉर्थ पहुंच गया श्रीकांत



इस बार श्रीकांत का मिशन एक ऐसे इलाके में उसे लेकर जाएगा, जो नया और खतरनाक है. इस पर बात करते हुए कृष्णा डीके ने कहा, 'हम काफी समय से इसपर काम कर रहे थे और इसमें अपना पूरा दिल लगाया है. सीजन 2 के अंत में ही हमने कहा था कि अगला सीजन नॉर्थ-ईस्ट में होगा, तो हमें ये बात शुरू से पता थी. लोकेशन, लोग और संस्कृति ये सब इस शो का अहम हिस्सा हैं, चाहे कोई भी सीजन हो. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ऐसे कई इलाके तीसरे सीजन में दिखाए जाएंगे, जहां की एनर्जी को महसूस करना जरूरी है.' इस बार जगह बदलने से कहानी में एक नया रंग जुड़ गया है, जो देशभर की असली जगहों और हालात से जुड़ी हुई है. इससे दर्शकों को एक नया और दिलचस्प अनुभव मिलने वाला है.

Advertisement

जयदीप-मनोज बाजपेयी की टक्कर

लेकिन असली रोमांच उस तगड़ी टक्कर में है जो इस बार श्रीकांत और रुक्मा के बीच होने वाली है. 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन में मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत में जबरदस्त मुकाबला देखने मिलेगा. इसमें दो दिग्गज आमने-सामने होंगे. इस हाई-वोल्टेज क्लैश ने पहले ही फैंस के बीच उत्सुकता को आसमान पर पहुंचा दिया है.

डायरेक्टर राज निदीमोरु ने मनोज बाजपेयी के श्रीकांत और जयदीप अहलावत के रुक्मा के बीच होने वाले इस टकराव के लिए अपनी उत्सुकता जताई. उन्होंने कहा, 'मनोज और जयदीप एक साथ आ रहे हैं. भारतीय सिनेमा के दो बेहतरीन कलाकार. जयदीप अहलावत का किरदार रुक्मा, हमारे पसंदीदा TASC एजेंट की एक गहरा और खतरनाक झलक है. उसका किरदार श्रीकांत के लिए ऐसा खतरा बनता है जो बहुत पर्सनल है और सोच के स्तर पर बिल्कुल अलग है. रुक्मा कहानी का मुख्य किरदार बन गया, जो श्रीकांत के बिल्कुल उलट है. उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड और बच्चा है. एक तरह का नॉन-फैमिली परिवार.'

राज और डीके की कमाल की जोड़ी एक बार फिर एक्शन, कॉमेडी और मिडिल क्लास जिंदगी की मजेदार हलचलों का शानदार मेल लेकर आ रही है. 'द फैमिली मैन 3' सिर्फ एक नया सीजन नहीं, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक इवेंट बन गया है. नॉर्थ-ईस्ट की पृष्ठभूमि में बड़े मिशन वाली कहानी, पसंदीदा किरदारों जैसे जेके (शारिब हाशमी) और सुचित्रा (प्रियमणि) की वापसी, और रुक्मा जैसे नए खतरे, ये सब मिलकर इसे एक शानदार अनुभव बना रहे हैं. इस बार श्रीकांत तिवारी के लिए देश और परिवार के बीच संतुलन बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा. 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर 'द फैमिली मैन' सीजन 3 स्ट्रीम होगा.

---- समाप्त ----