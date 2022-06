ईशा को शूट करते हुए एंजेलिना जोली व लारा दत्ता को क्यों याद करते थे प्रकाश झा?

प्रकाश झा की आश्रम ने सीरीज दर सीरीज दर्शकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं. पहले और सेकेंड सीजन के सुपर सक्सेस के बाद प्रकाश ने आश्रम का तीसरा सीजन रिलीज किया है. इस सीजन से बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी जुड़ रही हैं.

आश्रम से जुड़ने पर ईशा कहती हैं, 'मैं खुद को लकी मानती हूं कि इतने सक्सेसफुल सीजन का हिस्सा बनने का मौका मिला है. इस शो की पॉप्युलैरिटी इतनी है कि सबको पता है पम्मी का रोल क्या है, निराला बाबा कौन हैं, भोपा भी दर्शकों के जेहन में रच-बस गए हैं. मैं इस सीजन में सोनिया के किरदार के रूप में जुड़ी हूं, मेरे लिए चैलेंज यही है कि मैं कैसे लोगों के दिलों पर अपनी जगह बना पाऊं. मैं अगर इस सीजन में ऐसे किरदार के साथ जुड़ी हूं कि जाहिर सी बात दर्शकों की उम्मीदें मुझसे बढ़ी होंगी. वो कहावत है न what are you bringing to the table? मैं ऐसे में पूरा टेबल ही लेकर आई हूं. मैं कोशिश यही कर रही हूं कि मुझे नोटिस जरूर किया जाए.'

ईशा प्रकाश झा के साथ दोबारा काम करने पर कहती हैं, 'मैंने चक्रव्यूह में प्रकाश झा सर के साथ काम किया है. सेट पर केवल उन्हीं को जानती थी. निजी जिंदगी में मैं काफी बोरिंग इंसान हूं. सेट पर भी सबने मुझे बोर ही पाया है. न किसी से ज्यादा बातचीत होती थी और न ही किसी के साथ डिनर-लंच. मैं बस शूट करती और वापस आ जाती थी. जब आप लोगों के साथ ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, तो आपके पास ज्यादा खबर नहीं होती है. जब सेट पर इतने सारे लोग होते हैं न, तो आपको शांती से पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ता है. हां लेकिन, मैंने पूरे सेट पर प्रकाश जी को बहुत तंग किया है. मैं जैसे ही सेट पर आती, वो सबको कहने लगते कि आफत की पुड़िया आ गई है. मेरा सर के साथ पुराना रिश्ता रहा है. जब मैं न्यूकमर थी, तो प्रकाश सर ने मुझे अपनी फिल्म में साइन किया था. उन पर हक समझती थी, तो शूट के दौरान अगर किरदार के साथ कोई इंप्रोवाइजेशन करना हो, तो मैं फौरन उनके पास दौड़कर चली जाती थी. सेट पर सब यही कहते थे कि ये तो सर से बिलकुल भी नहीं डरती है और सबका दिमाग खाती रहती है. सर कई बार बोलते थे कि कहीं तुम सच में सोनिया न बन जाओ, मैं कहती, हां बस अब यही बचा है. मैं तो कहती थी कि आप मुझे इंटरटेनमेंट फीस तो नहीं दे रहे हैं, मैं फ्री में आपको एंटरटेन करती थी. सेट पर ऐसी कई तस्वीरें खींची है, जिसमें सर मुझे पंखा कर रहे हैं, कहीं बार मेकअप टचअप करते नजर आ रहे हैं.'

अपने बॉडी ऑफ वर्क पर ईशा कहती हैं, 'मैं अपनी जर्नी से बहुत संतुष्ट हूं. मैंने इन दिनों किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं. मैं अब यकीन करती हूं कि जो कुछ भी है वो लिखा हुआ है और हमें अपने कर्मा के अनुसार ही मिल रहा है.मैं जब एक्टर बनीं, तो बीच में इनसिक्यॉर हो गई थी. क्योंकि हम नॉन फिल्म इंडस्ट्री से हैं. आप इतनी चकाचौंध के बीच में रहने के आदि हो जाते हैं, लोग आपके आगे-पीछे घुमने लगते हैं. वहीं आपकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो लोग हट जाते हैं. लोगों की उम्मीदें आपसे खत्म हो जाती हैं. मैंने अपने करियर में कई सारी फिल्में इसलिए गवाईं हैं क्योंकि मैं उनकी गैर-जरूरी डिमांड पूरा नहीं कर पाती थी. लोग मुझे फिल्म ऑफर करने के साथ-साथ साइड में कुछ और चीजें भी ऑफर करते हैं, जिसे मैं मना कर देती हूं. मुझे ये बात भी खलती थी कि वही लोग दूसरी एक्ट्रेस के साथ उसी प्रोजेक्ट में काम करने लगते हैं. मुझे ये पता है कि उसे वो फिल्म कैसे मिली है. ये सब देखकर दुख होता था. बीच में मैं भी भटक गई थी. मैं टेंशन में आ जाती थी कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा. धीरे-धीरे आपका मन उठने लगते हैं. फिर खुद ही एहसास होता है कि मुझे तो वही मिल रहा है, जो मेरे लिए लिए लिखा है. अब मैंने भागना छोड़ दिया है.'

सोशल मीडिया पर ईशा अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर ट्रोल होती रही हैं. इसपर ईशा कहती हैं, 'बहुत पहले जब मैं इंडस्ट्री में आई थी. हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हमें अपने हर एक्शन पर ध्यान देना होता था. क्योंकि स्टारकिड्स की तरह हमारे लिए कोई बोलने नहीं आता है. मेरे बारे में जब पहले कुछ गलत लिखते थे, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता था. वक्त के साथ ये भी एहसास हुआ कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो आपके बारे में लोग न कुछ बोलते ही रहेंगे. किसी और के बिल्डिंग में जाते देख लिया, तो लिंकअप कर दिया या फिर सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर डाल दी, तो गंदी-गंदी बातें कह दीं. आज मेरे बारे में चर्चा हो रही है, कल किसी और को टारगेट किया जाएगा. ये तो होना ही है. इसलिए मैं अब किसी की परवाह नहीं करती हूं. मेरे पैरेंट्स और करीबी के अलावा अब मुझे कोई कुछ बोले, फर्क ही नहीं पड़ता है. जमाना ट्रोलर्स का है, वो ऐसे लोग हैं,जो एक आईडी के पीछे छुपकर ट्रोल करते हैं. इनका असली नाम तक नहीं होता है, हम तो भई असली हैं, हमारी पहचान असली है, तो इनके कमेंट्स से क्यों परेशान हों.'

ईशा को अक्सर एंजेलिना जोली के साथ उनके लुक को लेकर कंपेयर किया जाता है. इस पर ईशा कहती हैं, 'सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही हो सकता है. मुझे कंपेयर भी किया है, तो वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेस के साथ. ये आश्रम के सेट पर भी होता था. प्रकाश झा सर मुझसे कहते थे कि तेरा एक प्रोफाइल लारा दत्ता की तरह लगता है और दूसरा एंजेलिना जोली की तरह. वो इंस्ट्रक्शन देने के दौरान भी कहते थे कि एंजेलिना जोली प्रोफाइल चेंज कर लारा में आओ. लेफ्ट व राइट के बजाए लारा-एंजेलिना चलता था सेट पर. बॉबी देओल और चंदन भी डायरेक्टर सर की हां में हां मिलाते थे. वैसे मेरी इच्छा यही है कि इन दोनों ने अपनी लाइफ में जितना काम किया है, काश उनकी तरह मेरा भी काम लोगों को पसंद आए, बस यही दुआ है.'