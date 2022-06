Aashram 3 Twitter Review : खुल गए 'आश्रम' के द्वार, जानिये कैसा है 'कलयुग के बाबा' के दर्शन करने के बाद जनता का हाल?

Aashram 3 Twitter Reaction: 2 जून की रात को फैंस का इंतजार खत्म हुआ. बॉबी देओल स्टारर आश्रम 3 (Aashram 3) रिलीज हो गई है. आश्रम के दोनों ही सीजन हिट रहे. सीरीज के दो हिट सीजन देखने के बाद लोगों को इसके तीसरे सीजन का इंतजार था. फैंस को तीसरे सीजन से काफी उम्मीदें थीं. सीरीज रिलीज हो चुकी है. आइये जानते हैं कि आश्रम 3 को लेकर लोगों की राय है.

रिलीज हुई आश्रम 3

एक बार फिर बाबा निराला के आश्रम के द्वार खुल चुके हैं. ग्लैमर का तड़का लगाने के लिये इस बार सीरीज में ईशा गुप्ता को लाया गया है. आश्रम 3 के रिलीज से पहले ही लोग इसे देखने के लिये बेताब दिखाई दे रहे थे. बस जैसे ही सीरीज रिलीज हुई लोगों ने बिना देरी किये अपना फेवरेट वेब शो देख डाला.

अगर आपने अब तक सीरीज नहीं देखी है, तो टेंशन मत लीजिये. जिन लोगों ने आश्रम 3 देख ली है, उनके ट्वीट देख लीजिये. इसके बाद सीरीज देखने और ना देखने का फैसला करने में आसानी होगी.

जानिये ट्वीटर पर लोगों सीरीज को लेकर क्या कहा है-

Very excited for #Aashram3 but after watching it i think story was going slowly & lengthy.

I thought it was the end of it but not☹️.

Not excited for next season.#aashram4 @thedeol @iamtridha @DarshanKumaar