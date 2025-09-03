'डॉन 3' में रणवीर सिंह संग दिखेंगे अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान? बड़े सरप्राइज की है तैयारी

फिल्म 'डॉन 3' का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है. जब से फिल्म के बनने का ऐलान हुआ है, इसके चाहनेवालों का दिल खुश है. इस बार डॉन के रूप में शाहरुख खान को नहीं बल्कि रणवीर सिंह को देखा जाएगा. पिक्चर में अन्य एक्टर्स को लेने के चलते लंबे वक्त से कई अफवाहें आ रही हैं. अब इंडिया टुडे/आजतक को एक सूत्र ने बताया कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं.
डॉन 3 में रणवीर संग होंगे अमिताभ-शाहरुख?
बॉलीवुड के शहंशाह और बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले अमिताभ और शाहरुख ने पहले 'डॉन' फ्रेंचाइजी में कमाल किया है. अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के ओरिजिनल डॉन हैं, जिन्होंने 1978 में आई फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद 2006 में पिक्चर का रीमेक बना, जिसमें शाहरुख खान को देखा गया था. 2011 में शाहरुख ने 'डॉन 2' के जरिये अपनी धाक जमाई थी. अब खबर है कि शाहरुख और अमिताभ को 'डॉन 3' का हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया गया है.
इंडस्ट्री के इनसाइडर की मानें तो बिग बी और किंग खान दोनों ही इस ऑफर के बारे में सोच रहे हैं. दोनों को लेकर अभी कोई बात पक्की नहीं हुई है, लेकिन डॉन की तीनों जनरेशन को साथ में पर्दे पर देखने की संभावना है. अगर ये चीज मुमकिन हो गई, तो ये पहली बार होगा जब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रणवीर सिंह साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.
फिल्म 'डॉन 3' को लेकर अफवाहें बीते कई दिनों से चल रही हैं. इसकी कहानी को लेकर बहस से लेकर शाहरुख खान के दोबारा इसमें दिखने तक, ये फिल्म चर्चाओं के माध्यम से दर्शकों के बीच दिलचस्पी बढ़ा रही है. बताया ये भी जा रहा है कि फिल्ममेकर फरहान अख्तर, 'डॉन 3' के साथ अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये नई फिल्म बड़े बजट में बनने जा रही है.
'डॉन' फ्रेंचाइजी बॉलीवुड के इतिहास में अपनी अलग और खास जगह रखती है. अमिताभ बच्चन ने डायरेक्टर चंद्र बरोट की कल्ट क्लासिक फिल्म में डॉन के किरदार को निभाकर अमर कर दिया था. 1978 में आई 'डॉन' उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बनी थी. इसके बाद शाहरुख खान, 2006 और 2011 में नई पीढ़ी के डॉन बने थे. उन्होंने इस फ्रेंचाइजी से अपनी अलग छाप छोड़ी. अब रणवीर सिंह इस जमाने के डॉन बनने जा रहे हैं. अगर तीनों स्टार एक साथ 'डॉन 3' में आते हैं तो उन्हें देखना मजेदार होगा.
'डॉन 3' में रणवीर सिंह के साथ विक्रांत मैसी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले थे. उन्होंने पिक्चर को साइन कर दिया था. हालांकि खबर है कि अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिये हैं. बताया ये भी जा रहा है कि एक्टर करणवीर मेहरा को विक्रांत वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया है. देखना होगा कि आगे क्या होता है.