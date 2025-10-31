कपूर फैमिली पर बना शो, सामने आई रिलीज डेट, पोस्टर से गायब दिखीं आलिया भट्ट

हिंदी सिनेमा के सबसे फिल्मी परिवार में से एक कपूर खानदान अपनी लाइफ और रिश्तों के जुड़ी कुछ यादों को पर्दे पर सभी के सामने लाने वाला है. नेटफ्लिक्स ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का पोस्टर जारी कर दिया है, जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है. इस डॉक्यूमेंट्री में कपूर खानदान की झलक दिखाई देगी.

बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में राज कपूर से लेकर आज की नई पीढ़ी रणबीर कपूर तक की कहानी दिखाई जाएगी. जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं. नेटफ्लिक्स ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, 'कपूर खानदान का लंच इनवाइट आ गया है… और आप सब आमंत्रित हैं.'



कौन-कौन दिखाई देगा?

नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री में कपूर खानदान के कई सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे दिखाई देंगे. जिसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रिद्धिमा कपूर, आदर जैन, अर्मान जैन, जहान कपूर और नव्या नवेली नंदा और अगस्त्या नंदा जैसे नाम शामिल हैं. वहीं पुरानी पीढ़ी से रणधीर कपूर, बबीता कपूर और नीतू कपूर भी दिखाई देंगे. वहीं इस डॉक्यूमेंट्री में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जिनमें सैफ अली खान, भरत साहनी, मनोज जैन, निताशा नंदा, कुणाल कपूर, शायरा कपूर, नीला कपूर, जतिन पृथ्वीराज कपूर, कंचन देसाई, नमिता कपूर और पूजा देसाई के नाम शामिल हैं.

आलिया भट्ट नहीं आएंगी नजर?

हालांकि खास बात ये है कि इस नेटफ्लिक्स के जारी किए गए पोस्ट में रणबीर कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट नजर नहीं आ रही हैं और ना ही उनके डॉक्यूमेंट्री में होने की कोई खबर सामने आ रही है. सोशल मीडिया पर कपूर यूजर आलिया भट्ट को लेकर कमेंट भी कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'अगर नीतू कपूर हैं तो क्या आलिया भट्ट भी नहीं होनी चाहिए?' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'आलिया भट्ट को यहां होना चाहिए, अब वह 'कपूर' हैं.

राज कपूर की जन्म शाताब्दी

बता दें कि बीते साल राज कपूर की 100वीं जन्म शताब्दी 14 दिसंबर, 2024 को मनाई गई थी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए कपूर परिवार ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किए और उनकी फिल्मों का खास प्रदर्शन किया गया था. अब इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कपूर खानदान एक बार फिर एक साथ दर्शकों के दिलों तक पहुंचने वाला है- इस बार कैमरे के सामने, एक ही टेबल पर बैठकर, अपने किस्से शेयर करेंगे.



