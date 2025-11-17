रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, फिल्म के रनटाइम पर भी आया अपडेट!

इस साल की सबसे मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर' को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बीते दिनों इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट मेकर्स ने दिल्ली बम धमाके के बाद कैंसिल कर दिया था. अब मेकर्स ने ताजा अपडेट देते हुए ट्रेलर की नई तारीख और टाइम का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है.

इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म से जुड़े एक्टर अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक भी जारी किया. जिसमें उनका बेहद खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है.

कब रिलीज किया जाएगा ट्रेलर?

मेकर्स ने फिल्म धुरंधर के ट्रेलर रिलीज की घोषणा कर दी है. कल यानी 18 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया जाएगा. जिसका टाइम दोपहर 12 बजकर 12 मिनट रखा गया है. बताते चलें कि पहले फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज किया जाना था. हालांकि मेकर्स ने दिल्ली धमाके के बाद इस कैंसिल कर दिया था.

अक्षय खन्ना का दिखा खूंखार अंदाज

अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त के बाद मेकर्स ने धुरंधर से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक आउट कर दिया है. इसमें एक्टर का खूंखार अंदाज देखने को मिल रहा है. एक्टर के चेहरे पर खून के छींटे दिख रहे हैं. अक्षय खन्ना के इस नए अंदाज को सोशल मीडिया पर लोग प्यार लुटा रहे हैं.



3 घंटे लंबी होगी फिल्म

बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का रनटाइम एकदम शॉकिंग करने वाला है. उनकी फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी होने वाली है. खास बात ये है कि रणवीर की कोई भी फिल्म का इतना लंबा रनटाइम नहीं रहा. अगर ऐसा हुआ तो उनके करियर की ये सबसे लंबी फिल्म बन जाएगी.



कब रिलीज की जाएगी फिल्म

फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. फिल्म धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स शामिल हैं.

