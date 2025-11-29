scorecardresearch
 
पहले 'एनिमल', फिर 'पुष्पा 2', अब 'धुरंधर'... लंबी फिल्मों से, तगड़ी कमाई की हैट्रिक लगाएगा दिसंबर!

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म के ट्रेलर ने आते ही धमाका किया था. अब इसके गाने धमाल मचाने लगे हैं. मगर रिलीज से पहले फिल्म का रनटाइम भी सामने आ गया है. ये बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है.

'धुरंधर' के लिए लकी साबित होगा दिसंबर? (Photo: Instagram/@ranveersingh)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के लिए जनता की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही है. फिल्म के ट्रेलर को जनता से तगड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. 'धुरंधर' का ट्रेलर इस मामले में बहुत दमदार था कि 4 मिनट से लंबे रनटाइम के बावजूद, इसमें कहानी का कोई बड़ा हिंट नहीं था. ट्रेलर में सिर्फ फिल्म के विलेन्स को डिटेल में इंट्रोड्यूस किया गया. हीरो रणवीर सिंह को भी मेकर्स ने फिल्म के लिए बचाकर रखा है. 

ट्रेलर की लंबाई की बात करें तो ये सबसे लंबे ट्रेलर्स में से एक हो सकता है. मगर एक बात तय है कि 'धुरंधर' पिछले कुछ सालों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म बनने को तैयार है. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट का दावा है कि इसका रनटाइम 3 घंटे 32 मिनट है. हालांकि, फाइनल रनटाइम इससे अलग भी हो सकता है क्योंकि अभी सेंसर बोर्ड इसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है. अगर 'धुरंधर' का रनटाइम इतना ही रहता है, तो ये इंडिया की सबसे लंबी फिल्मों में से एक बन जाएगी. इतना ही नहीं, इसका रनटाइम एक दिलचस्प संयोग से भी जुड़ा है, जो फिल्म के हिट होने का हिंट हो सकता है. 

'पुष्पा 2' से भी लंबी है 'धुरंधर' 
आजकल फिल्मों का औसत रनटाइम पौने तीन घंटे से ढाई घंटे के बीच रहता है. बहुत कम ही फिल्में तीन घंटे रनटाइम से आगे जाती हैं. मगर पिछले साल एक दिलचस्प चीज हुई. 2024 की टॉप 10 फिल्मों में से कईयों का रनटाइम तीन घंटे से ज्यादा रहा. 

पिछले साल आई 'कल्कि 2898 एडी', विजय थलपति की 'The GOAT' और 'पुष्पा 2' का रनटाइम तीन घंटे से ज्यादा था. जूनियर एनटीआर की 'देवरा' का रनटाइम तीन घंटे से मात्र दो मिनट कम था. इसलिए ये कहा तो जा सकता है कि दर्शकों में लंबी फिल्में पचाने का हाजमा लौट रहा है. 

फिल्मों के लंबे रनटाइम की बात करें तो 'जोधा अकबर' (2008) आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी जिसका रनटाइम साढ़े तीन घंटे से ज्यादा था. ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये फिल्म 3 घंटे 34 मिनट लंबी थी. यानी 'धुरंधर' से भी दो मिनट लंबी. हालांकि, 'धुरंधर' पिछले 17 सालों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. 

लंबी फिल्मों के लिए हिट रहा है दिसंबर
दिसंबर 2023 में बॉलीवुड की सबसे लंबी मॉडर्न फिल्मों में से एक 'एनिमल' रिलीज हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया था. इसके अगले साल दिसंबर 2024 में साउथ से आई 'पुष्पा 2' ने धमाका किया. वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ कमाने वाली ये फिल्म, सबसे बड़ी इंडियन फिल्म है. अब दिसंबर 2025 में 'धुरंधर' रिलीज होने जा रही है. जैसा माहौल बन रहा है, उससे इशारा मिल रहा है कि ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है. अब देखना है कि इसके धमाके का बॉक्स ऑफिस साइज कितना रहता है. 

