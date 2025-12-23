scorecardresearch
 
साउथ की ये फिल्म बनी 'धुरंधर' का सबसे बड़ा शिकार! 11 दिन में नहीं कमा पाई एक करोड़ रुपये

'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्मों का नुकसान हुआ है. पर पैन इंडिया फिल्म 'अखंडा 2' की हालत तो हिंदी में दयनीय बन गई है. 11 दिन में 'अखंडा 2' का हिंदी कलेक्शन 1 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंचा है.

'धुरंधर' की सुनामी में बह गई साउथ की पैन इंडिया फिल्म (Photo: IMDB)
दिसंबर की शुरुआत से ही थिएटर्स में ‘धुरंधर’ नाम की एक सुनामी चल रही है. थिएटर्स में जुट रही ताबड़तोड़ भीड़ के दम पर रणवीर सिंह की फिल्म रोज़ाना बॉक्स ऑफिस के नए कीर्तिमान बना रही है. मगर ‘धुरंधर’ के इस धमाके में कई दूसरी फिल्मों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है. थिएटर्स में पहले से चल रही बॉलीवुड फिल्म ‘तेरे इश्क में’ और कपिल शर्मा की नई रिलीज़ ‘किस किसको प्यार करूं 2’ को ‘धुरंधर’ ने पूरी तरह ढंक दिया. हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार 3’ में भी ‘धुरंधर’ ने सेंधमारी कर दी. मगर ‘धुरंधर’ की आंधी में सबसे बुरी तरह साउथ की पैन-इंडिया फिल्म ‘अखंडा 2’ उड़ी है.

पहले टली, फिर भी फंसी ‘अखंडा 2’
तेलुगू सिनेमा के पॉपुलर मास स्टार नंदमुरी बालकृष्ण उर्फ़ बालैय्या की फिल्में ‘अखंडा’ और ‘भगवंत केसरी’ को OTT पर आने के बाद हिंदी दर्शकों ने खूब देखा था. शायद इसी वजह से ‘अखंडा 2’ के मेकर्स ने पैन-इंडिया रिलीज़ का प्लान बनाया. इस फिल्म की ओरिजिनल रिलीज़ डेट 5 दिसंबर थी, जिस दिन ‘धुरंधर’ रिलीज़ हुई. मगर लास्ट मोमेंट पर टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ‘अखंडा 2’ की रिलीज़ डेट टालकर 12 दिसंबर की गई.

हिंदी में ‘अखंडा 2’ को लिमिटेड रिलीज़ मिली क्योंकि ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी फिल्म सामने थी. लेकिन ‘धुरंधर’ ने असली धमाका दूसरे हफ्ते में किया. अगर पहले हफ्ते में ‘अखंडा 2’, ‘धुरंधर’ के साथ ही चलती, तो बालैय्या की फिल्म को कम से कम पहले वीकेंड शायद कुछ दर्शक मिल जाते. लेकिन ‘धुरंधर’ के दूसरे हफ्ते में इसके सामने पड़ने का नुकसान ‘अखंडा 2’ को ऐसा हुआ है कि मेकर्स हिंदी में फिल्म रिलीज़ करके पछता रहे होंगे!

Advertisement

हिंदी में ‘अखंडा 2’ का बुरा हाल
तेलुगू में ‘अखंडा 2’ को बालैय्या के नाम ने अच्छी शुरुआत दिलाई. तेलुगू के भरोसे ही ‘अखंडा 2’ 11 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ कामयाब फिल्म साबित हुई है. मगर हिंदी में इसका जितना बुरा हश्र हुआ है, वैसा तो कमजोर से कमजोर बॉलीवुड फिल्मों का भी नहीं होता.

सैकनिल्क के अनुसार, ‘अखंडा 2’ का ओपनिंग कलेक्शन 10 लाख रुपये था. पहले वीकेंड में ये सिर्फ 45 लाख रुपये कमा पाई. इसका डेली कलेक्शन घटते-घटते 7 लाख–5 लाख से 1 लाख तक आ चुका है. बॉक्स ऑफिस पर ‘अखंडा 2’ का हाल ऐसा हो चुका है कि अपने 11 दिनों के रन में ये फिल्म हिंदी वर्ज़न से पूरे 1 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई है. 11 दिनों में इसका नेट कलेक्शन करीब 73 लाख रुपये तक ही पहुंचा है.

2025 में कई फिल्मों और एक्टर्स का पैन-इंडिया ड्रीम टूटा है. इसमें विजय देवरकोंडा की ‘किंगडम’ और सुधीर बाबू की ‘जटाधरा’ जैसी फिल्में शामिल हैं. बालैय्या की ‘अखंडा 2’ भी इसी लिस्ट में शामिल होने जा रही है. देखना है कि अपनी आने वाली फिल्मों में बालैय्या और उनके प्रोड्यूसर्स फिर से पैन-इंडिया वाली धारा में हाथ डालने की कोशिश करते हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
