scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एनाकोंडा, अवतार 3, धुरंधर... हिंदी से हॉलीवुड तक, धमाकेदार फिल्में लेकर आ रहा दिसंबर!

दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है. साल के आखिरी महीने में, कई बड़ी फिल्में रिलीज होने का एक ट्रेडिशन सा रहा है. इस बार भी ये ट्रेडिशन बरकरार रहने वाला है. हिंदी से लेकर हॉलीवुड तक दिसंबर में लाइन से कई बड़ी फिल्में दिसंबर में रिलीज के लिए तैयार हैं.

Advertisement
X
दिसंबर में धमाका करने आ रही हैं ये फिल्में (Photo: IMDB)
दिसंबर में धमाका करने आ रही हैं ये फिल्में (Photo: IMDB)

बॉलीवुड फैन्स के लिए आखिर वो दिसंबर आ गया है, जिसका इंतजार वो रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का ट्रेलर देखने के बाद से कर रहे हैं. टीजर हो, ट्रेलर हो या गाने... 'धुरंधर' से अभी तक सामने आई हर एक चीज ने हिंदी फिल्म फैन्स की एक्साइटमेंट बढ़ा रखी है. फिल्म को लेकर अभी से पॉजिटिव माहौल बन रहा है. मगर दिसंबर में ये एकमात्र फिल्म नहीं है जिसका आपको इंतजार होना चाहिए.

सिर्फ हिंदी ही नहीं, हॉलीवुड से भी इस महीने ऐसी फिल्में आ रही हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल ही नही, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका करने का पूरा दम रखती हैं. दिसंबर के बक्से में ऐसे कई दमदार आइटम हैं, जो आपको अच्छी-खासी सर्दी के बावजूद उठकर थिएटर्स तक जाने के लिए मोटिवेशन दे सकते हैं. 

'धुरंधर
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में पहुंच रही है. अगर आपने अभी तक इस फिल्म का नाम नहीं सुना है तो आपके बॉलीवुड प्रेम पर सवाल उठाया जा सकता है! अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा, तो तत्काल प्रभाव से देखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या मिस कर रहे हैं. और अगर अब भी आप नहीं समझे तो इतना समझ लीजिए— ये 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में से एक होने वाली है. 

सम्बंधित ख़बरें

Sanjay Dutt as SP Choudhary Aslam in Dhurandhar movie
'धुरंधर' की फिर बढ़ी मुश्किलें, मेकर्स को अब इस किरदार के परिवार ने दी धमकी 
dhurandhar run time: ranveer singh film longer than animal, pushpa 2
पहले 'एनिमल', फिर 'पुष्पा 2', अब 'धुरंधर'... तगड़ी कमाई की हैट्रिक लगाएगा दिसंबर! 
dhurandhar lyari Operation kya hai
'धुरंधर' देखने से पहले जान लीजिए 'चौधरी असलम' की कहानी, पाक पत्रकार की जुबानी 
Ranveer singh and Sara arjun in Dhurandhar
'धुरंधर' में 20 साल छोटी सारा संग रणवीर का रोमांस, एक्ट्रेस के पिता को हुई आपत्ति? 
Avatar 3
Avatar 3 के लिए क्रेज, Ranveer-Kartik की फिल्म पर खतरा! 
Advertisement
दिसंबर में आ रही हैं बॉलीवुड की तीन बड़ी फिल्में (Photo: IMDB)

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. इसका ट्रेलर वगैरह अभी नहीं आया है. मगर रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी किसी भी दूसरी फिल्म के लिए चैलेंज बन सकती है. ऊपर से इस बार वो अनन्या पांडे के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री बहुत दमदार लग रही है. कार्तिक की फिल्म चल जाए तो बॉक्स ऑफिस पर तगड़े धमाके करती है, इसका इतिहास रहा है. इसलिए 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' भी एक बड़ी फिल्म है. 

'इक्कीस'
'अंधाधुन' और 'मेरी क्रिसमस' जैसी सस्पेंस थ्रिलर बना चुके श्रीराम राघवन इस बार एक बायोपिक लेकर आ रहे हैं. मात्र 21 साल की उम्र में देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले टैंक कमांडर अरुण खेतरपाल की बायोपिक है ये फिल्म. अगस्त्य नंदा फिल्म में अरुण का किरदार निभा रहे हैं. बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र ने हाल ही में इस सांसर से विदा ली है और 'इक्कीस' उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है, इसलिए भी ये चर्चा में है. 'इक्कीस' का क्लैश कार्तिक की फिल्म के साथ 25 दिसंबर को होना है. 

Advertisement

अवतार 3
दुनिया के सबसे बड़े फिल्ममेकर्स में से एक जेम्स कैमरून की 'अवतार' सीरीज, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रैंचाइजी है. 'अवतार 2', 370 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन के साथ, इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म है. 'अवतार' सीरीज का क्रेज इंडिया में कैसा है ये तो अब हर फिल्म फैन को पता है. ऊपर से इस बार जेम्स कैमरून एक नया संसार भी अपनी फिल्म में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. धमाका होगा, बहुत बड़ा होगा. इतना बड़ा कि इससे इंडियन फिल्मों को खतरा हो सकता है. ये फिल्म दिसंबर के मिडल में, 19 दिसंबर को रिलीज होगी. 

हॉलीवुड की 'अवतार 3', 'एनाकोंडा' भी करेंगी दिसंबर धमाका (Photo: IMDB)

एनाकोंडा 
1997 में आई 'एनाकोंडा' फिल्म इंडियन फिल्म दर्शकों ने भी खूब देखी है. वो फिल्म आज भी सबसे आइकॉनिक क्रीचर फिल्मों में से एक है. अब उसी फिल्म के यूनिवर्स से, एनाकोंडा की कहानी का एक नया वर्जन आने वाला है. 1997 वाली फिल्म एडवेंचर थ्रिलर थी, नई फिल्म एक्शन-कॉमेडी से भरी हॉरर फिल्म है. ये फिल्म भी 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है और इंडियन फिल्मों के लिए चैलेंज बन सकती है. 

ओटीटी पर भी धमाका 
दिसंबर में ओटीटी पर भी दो दमदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्में आने वाली हैं. 12 दिसंबर को जी5 पर 'साली मोहब्बत' रिलीज होने वाली है. 'मिर्जापुर' फेम दिव्येंदु, राधिका आप्टे और अनुराग कश्यप इस फिल्म में काम कर रहे हैं. इसका ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक एक्साइटिंग फिल्म लग रही है. 

Advertisement
'रात अकेली है', 'साली मोहब्बत' से दिसंबर में ओटीटी का जमेगा माहौल (Photo: IMDB)

2020 में आई नेटफ्लिक्स की थ्रिलर 'रात अकेली है' को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. इसके हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से अपने कॉप अवतार में लौट रहे हैं 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के साथ. राधिका आप्टे इस बार भी उनके साथ हैं. इस बार कहानी में रजत कपूर, चित्रांगदा सिंह, रेवती और दीप्ति नवल जैसे दमदार कलाकार भी हैं. ट्रेलर से ये फिल्म एक अच्छी थ्रिलर लग रही है. 

इन चर्चित फिल्मों के अलावा जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'मेरे रहो' भी दिसंबर में ही 12 तारीख के लिए शिड्यूल दिख रही है. मगर अभी तक इसका कोई प्रमोशनल मैटेरियल नहीं आया है. इसलिए मुश्किल लग रहा है कि ये तयशुदा डेट पर रिलीज हो पाएगी. कपिल शर्मा की 'किस किस को प्यार करूं 2' भी 12 दिसंबर के लिए शिड्यूल है. मगर इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बहुत खास नहीं नजर आ रही. हालांकि, ये तय है कि जो बड़ी फिल्में दिसंबर में आने वाली हैं, वो बड़ा धमाका करने वाली हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement