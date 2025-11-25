scorecardresearch
 

आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की शूटिंग के वक्त कैसी थी धर्मेंद्र की तबीयत? एक्ट्रेस बोली- वो खड़े नहीं...

धर्मेंद्र के निधन से फिल्मी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. देओल परिवार और कई फिल्मी सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस में उनकी को-स्टार रहीं सुहासिनी मूले ने उनके साथ काम करने के अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र की टाइमिंग और प्रोफेशनलिज्म कमाल था.

फिल्म इक्कीस में दिखेगी धर्मेंद्र की झलक (Photo: PTI)
बॉलीवुड के लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र का निधन एक सदी के अंत होने जैसा है. देओल परिवार में मातम पसरा है. फिल्मी सितारे परिवार से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं. सबके लिए ये पल इमोशनल है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' दिसंबर में रिलीज होने वाली है. फिल्म में उनकी को-स्टार रहीं सुहासिनी मूले ने बताया कि सेट पर धर्मेंद्र की तबीयत कैसी रहती थी. 

सुहासिनी ने शेयर किया एक्सपीरियंस
सुहासिनी फिल्म में धर्मेंद्र की पत्नी के रोल में नजर आएंगी. मूवी में धर्मेंद्र ने अगस्तया नंदा के दादा ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल का रोल प्ले किया था. न्यूज 18 संग बातचीत में सुहासिनी ने धर्मेंद्र संग काम करने के एक्सपीरियंस को बताया. एक्ट्रेस के मुताबिक, धर्मेंद्र भले ही 89 साल के थे, लेकिन उन्होंन कभी अपनी टाइमिंग की समझ नहीं खोई थी. दोनों के साथ में छोटे-मोटे कुछ सीन्स थे, लेकिन उनमें भी धर्मेंद्र की टाइमिंग कमाल की थी. सुहासिनी ने एक्टर संग पहली मुलाकात का भी जिक्र किया. 

जब वो पहली बार मिले तो धर्मेंद्र कुर्सी पर बैठे हुए थे. जैसे ही एक्टर ने सुहासिनी को देखा वो तकलीफ के बावजूद अपनी चेयर से उठे और उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा. जब तक सुहासिनी बैठी नहीं, वो भी खड़े रहे.

वो कहती हैं- वो बेहद अच्छे इंसान थे. पहली मुलाकात के वक्त मुझे देखकर वो अपनी सीट से उठे और मुझे अपनी कुर्सी ऑफर की. मैंने उनसे बैठने को कहा. उनसे बोला कि मैं दूसरी कुर्सी ले लूंगी. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, आप बैठेंगी, तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं?

पराठों के शौकीन थे धर्मेंद्र
सुहासिनी कहती हैं- वो इतने बड़े स्टारे थे लेकिन अपना स्टारडम उन्होंने किसी को फील नहीं होने दिया. लोग उनके साथ फोटो क्लिक कराने आते थे. धर्मेंद्र जी खड़े नहीं हो पाते थे इसलिए फैंस उनके साथ बैठकर फोटोज क्लिक कराते थे. उन्होंने कभी किसी भी फैन को फोटो से मना नहीं किया.

सुहासिनी ने बताया कि धर्मेंद्र को पराठों का शौक था. जब वो होटल में ठहरे हुए थे उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को कहा था कि वो पराठा खाना चाहते हैं. लेकिन उन्हें पराठा खाना अलाउड नहीं था. तब एक्ट्रेस ने उनसे कहा कि उनके पास एक पराठा﻿ है. ये सुनकर धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि एक-दो पराठे﻿ उनके लिए छुपाकर ले आएं. उन्होंने ये भी कहा कि पराठे﻿ हमेशा घी﻿ के साथ खाने चाहिए. इस बात पर दोनों हंस पड़े थे.
 

