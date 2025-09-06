scorecardresearch
 

अगले साल की ईद अजय देवगन ने की बुक, इस फिल्म से मचाएंगे 'धमाल'

अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' की शूटिंग पूरी कर ली है. इसी के साथ इस फिल्म की रिलीज की तारीख भी सामने आ गई है. ये फिल्म ईद पर रिलीज होगी.

धमाल 4 की रिलीज डेट आई सामने (Photo: X/@ajaydevgn)
अजय देवगन की अपकमिंग मल्टी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' को लेकर नया अपडेट सामने आया है. धमाल के चौथे पार्ट का इंतजार कर रही ऑडियंस के लिए खुशखबरी हैं. अजय देवगन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है. इसी के साथ ही फिल्म की कास्ट से भी पर्दा हटा दिया गया है.

धमाल 4 को लेकर क्या अपडेट?
6 महीने में इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के साथ ही मेकर्स ने 'धमाल 4' की अनाउंसमेंट नए अंदाज में की. इसी के साथ फिल्म की सभी कास्ट के नाम भी सामने आ गए. इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद,संजीदा शेख, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकार हैं.

ईद पर अजय देवगन का कब्जा!
फिल्में देखने वाले जानते ही होंगे कि ईद पर अक्सर ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म लेकर आते हैं लेकिन अब अजय देवगन ने अपनी फिल्म ईद पर रिलीज करने का फैसला किया है. पिछले साल ईद पर सलमान खान की 'सिकंदर' रिलीज हुई थी, हालांकि ये बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. ऐसे में अब धमाल 4 को रिलीज करने के लिए भी अजय की फिल्म के मेकर्स ने ईद 2026 को चुना है.

कब रिलीज होगी ये फिल्म?
इसी के साथ धमाल 4 की रिलीज की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है. यह फिल्म अगले साल 2026 ईद के मौके पर रिलीज होगी. अजय देवगन ने इसकी घोषणा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज की ताजा खबर, गैंग द्वारा आपके लिए लाया गया, जो अब जल्दी ही लूटने आ रहे हैं आपका दिल और दिमाग. धमाल 4 ईद 2026 पर सिनेमाघरों में आएगी.'

कब हुई धमाल फ्रेंचाइजी की शुरुआत?
बता दें कि 7 सितंबर 2007 को रिलीज हुई धमाल से इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी. इस फिल्म के बाद डबल धमाल (2011) जिसमें कंगना रनौत और मल्लिका शेरावत भी थीं और टोटल धमाल (2019) में रिलीज हुई. जिसमें  अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित शामिल हुए. धमाल 4 के डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है.

---- समाप्त ----
