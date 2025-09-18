फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब इसके सीक्वल का पार्ट नहीं होंगी. वहीं इससे पहले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म 'स्पिरिट' से दीपिका पादुकोण को बाहर का रास्ता दिखा दिया था. बताया जा रहा है कि वर्क कमिटमेंट के चलते ही दीपिका को इन दोनों ही फिल्म से बाहर किया गया है. अब ये बात उठने लगी है कि क्या बढ़ती डिमांड के चलते एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को इन दोनों ही फिल्मों से बाहर किया गया है? क्योंकि बीते कई दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में स्टार कल्चर और उनकी डिमांड्स को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स खुलकर नाराजगी जता रहे हैं.

क्या कहा 'कल्कि 2898 एडी' के मेकर्स ने?

नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को प्रोड्यूस करने वाली व्यजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर लिखा, 'यह आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के आने वाले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. काफी विचार-विमर्श के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद, हमें एक साझेदारी नहीं मिल सकी और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म कमिटमेंट और उससे भी अधिक की हकदार है. हम दीपिका को भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

दीपिका की डिमांड बनी वजह?

बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण की बढ़ती डिमांग की वजह से कल्कि के मेकर्स को ये फैसला उठाना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका ने 25% फीस बढ़ाने के लिए कहा था. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने शूटिंग के लिए सिर्फ 8 घंटे काम करने के लिए कहा था. मेकर्स दीपिका को इसके बदले शानदार वैनिटी भी देने को तैयार थे, लेकिन एक्ट्रेस ने मना कर दिया. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास ने फीस बढ़ोतरी की डिमांड नहीं की थी. इसके साथ ही दीपिका की टीम की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि उनके साथ 25 लोग ट्रैवल करेंगे. उन्हें 5 स्टार होटल और खाने की सुविधा भी देनी होगी. इस डिमांड को देखते हुए मेकर्स काफी सोच में पड़ गए. जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे की दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी.

प्रोड्यूसर्स पर बढ़ रहा स्टार्स का बोझ?

बॉलीवुड के टॉप फेमस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने स्टार्स की लगातार बढ़ती डिमांड पर अपना गुस्सा हाल के कुछ दिनों में जमकर निकाला है. जिसमें फराह खान, आमिर खान, राकेश रोशन, संजय गुप्ता, अनुराग कश्यप और करण जौहर जैसे नाम शामिल हैं.



हाल ही में कोमल नाहटा संग बातचीत में एक्टर और प्रोड्यूसर आमिर ने कहा, स्टार्स को पहचान मिलना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स को पहचान करके नहीं. मुझे लगता है कि अगर ड्राइवर और हेल्प मेरे लिए काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्यों उन्हें अपनी जेब से पैसा देगा? प्रोड्यूसर को वहीं खर्च करने चाहिए, जहां जरूरत लगे. इसमें मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम आता है. पर्सनल ड्राइवर और हेल्प को पैसा देना सही नहीं. फिर आप फिल्म में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो. वो मेरे लिए काम करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है उन्हें सैलेरी देना, वो भी तब, जब मैं अच्छा-खासा कमा रहा हूं.

'मेरे सुनने में आया है कि स्टार्स आजकल के अपने ड्राइवर्स को पे नहीं कर रहे. वो प्रोड्यूसर से पे करने के लिए कह रहे हैं. प्रोड्यूसर सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके स्पॉट बॉय तक को पे कर रहे हैं. ट्रेनर्स और कुक को प्रोड्यूसर्स पे कर रहे हैं. मैंने तो ये भी सुना है कि स्टार्स लाइव किचन सेट पर बना रहे है और प्रोड्यूसर इन सबका खर्च झेल रहा है. वो कई सारी वैनिटी वैन्स की डिमांड्स कर रहे हैं. जिसमें जिम और किचन दोनों होने चाहिए.'

करण जौहर ने भी साधा निशाना

वहीं कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, फिल्म 'किल' के लिए इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स 40 करोड़ रुपये की फीस मांग रहे थे. जबकि वो सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर रहे हैं. जब फिल्म का बजट ही 40 करोड़ रुपये है, तो आप 40 करोड़ रुपये कैसे मांग सकते हैं? बॉलीवुड में करीब 10 एक्टर्स हैं और वो सभी सूरज, चांद और धरती मांग रहे हैं.

वहीं दिग्गज फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने तो दो टूक इस बात को कहा है कि जो पैसे फिल्म की मेकिंग में खर्च होना चाहिए, वो एक्टर्स के काफिलों पर खर्च हो रहा है. आज एक्टर्स के साथ 15-15 लोग आते हैं. 4 इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, 3 बॉडीगार्ड हैं. लाखों रुपये तो हर रोज हेयर स्टाइल वाला लेता है. जो कैमरामैन से ज्यादा होता है.

पहलाज निहलानी भी भड़के

वहीं दिग्गज डायरेक्टर और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने यूट्यूब चैनल 'लर्न फ्रॉम द लेजेंड' से बातचीत में एक्टर्स की मोटी डिमांड पर गुस्सा जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने कहा था, 'आज का वर्क कल्चर बेवजह की मांग और वैनिटी से भर गया है. जहां एक व्यक्ति काम करता था, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं. अब एक्टर 6 वैनिटी वैन की मांग करते हैं.'

साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट पर संजय गुप्ता ने स्टार्स पर निशाना साधा था. फिल्ममेकर ने कहा, 'कुछ स्टार्स आज-कल सात वैनिटी वैन की मांग करते हैं. जिसमें पहली वैन में एक्टर की पर्सनल जगह, दूसरी वैन में मेकअप और हेयर, तीसरी वैन में मीटिंग, चौथी वैन में जिम, पांचवी वैन खाने के लिए और छठी वैन स्टाफ के बैठने के लिए. ये अब एक्टर्स की डिमांड का हिस्सा बन गया है.'

एक्टर्स पर भारी पड़ रहे साउथ प्रोड्यूसर्स?

गौर करने वाली बात है कि दीपिका पादुकोण को जिन दो फिल्मों से बाहर किया गया, उसमें साउथ सिनेमा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शामिल हैं. ऐसा माना जाता है कि साउथ में प्रोड्यूसर लॉबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी प्रोड्यूसर को ज्यादा परेशान करते हैं या अपनी डिमांड उनपर हावी करते हैं तो वो उन्हें बैन तक कर देते हैं. इसलिए वहां के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के कंट्रोल में रहते हैं. ये ही वजह ये कि दीपिका पादुकोण की बढ़ती डिमांड के चलते दोनों ही फिल्मों 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से हाथ धोना पड़ा.

