De De Pyaar De 2 Box Office: अजय देवगन की फिल्म का जलवा बरकरार, दूसरे दिन की कमाई में दिखा बड़ा जंप

पिछले काफी समय से थिएटर्स में ऑडियंस एक फन फैमिली एंटरटेनर फिल्म का इंतजार कर रही थी. कुछ वक्त पहले 'थामा' आई, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिला. अब अजय देवगन भी अपने फैंस के लिए 'दे दे प्यार दे 2' लेकर आए, जो एक मजेदार फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म साबित हो रही है.

दूसरे दिन कितना आया 'दे दे प्यार दे 2' की कमाई में जंप?

'दे दे प्यार दे 2' को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छा रिव्यू मिल रहा है. लोग इसकी कहानी और फिल्म में दिखाए मैसेज की तारीफ कर रहे हैं. वहीं फिल्म में कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त होने के चलते इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं. हालांकि फिल्म की ओपनिंग उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल अच्छी नहीं थी. अजय देवगन की फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 8.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

मगर शनिवार के दिन इसके कलेक्शन में आने वाले ऊछाल का अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका था. हर तरफ से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलने के चलते, 'दे दे प्यार दे 2' का सेकेंड डे कलेक्शन तारीफ के काबिल है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, फिल्म ने शनिवार के दिन 12.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 21 करोड़ रुपये हो गया है.

हालांकि ये आंकड़े फिलहाल फाइनल नहीं हैं. पहले दिन के मुकाबले, दूसरे दिन 'दे दे प्यार दे 2' के कलेक्शन में 40% का इजाफा देखने मिला. फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी शनिवार के दिन शानदार रही. पूरे इंडिया के थिएटर्स में औसतन करीब 21% तक ऑक्यूपेंसी नोट हुई. 'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन अपनी पहली फिल्म की तरह ही आगे बढ़ता नजर आ रहा है.

पहली फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन पार करेगी 'दे दे प्यार दे 2'?

साल 2019 में आई 'दे दे प्यार दे', जिसमें अजय और रकुल प्रीत सिंह के साथ तब्बू भी थीं, उसने भी दूसरे दिन कुछ इसी तरह का जंप देखा था. उस फिल्म ने पहले वीकेंड 38.54 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसका सीक्वल 'दे दे प्यार दे 2' पहला हफ्ता खत्म होने तक अपनी पिछली फिल्म का फर्स्ट वीक कलेक्शन पार कर पाएगी या नहीं.

बात करें 'दे दे प्यार दे 2' की, तो इसमें अजय और रकुल के अलावा आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मिजान जाफरी और इशिता दत्ता जैसे एक्टर्स भी शामिल है. इस फिल्म की कहानी पिछले पार्ट से आगे की होती है. जिसे लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है. वहीं अंशुल शर्मा ने इसे डायरेक्ट, तो लव रंजन और टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है.

